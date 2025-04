El 63 por ciento de los pueblos andaluces, libres de Covid en las últimas dos semanas

El 63,82 por ciento de los pueblos andaluces está libre de Covid en los últimos 14 días. En total, 510 municipios de los 785 de la geografía andaluza presentan tasas de incidencia cero tres semanas después de que la comunidad quedara al completo sin restricciones de horarios y aforos, en el nivel mínimo de alerta con cifras de incidencia a las de la normalidad.

Granada , la provincia con más municipios es la que presenta un porcentaje más elevado de pueblos sin Covid (74 por ciento) y Cádiz es la que menos, con 18 de sus 45 municipios libres de Covid en las dos últimas semanas. La gaditana es, sin embargo, la provincia con la tasa de incidencia más baja de coronavirus de la comunidad con 18,9 casos por cien mil habitantes a dos semanas y buenas perspectivas ya que la tasa a una semana queda en 8,6 casos por 100.000 habitantes, ambas tasas en cifras de «normalidad» según la escala de niveles de alerta.

Huelva , al contrario, es ahora la provincia con mayor incidencia, 62,4 casos por 100.000 habitantes a 14 días, y una peor proyección a futuro si observamos que su tasa a una semana superar los 36 casos por 100.000 habitantes.

Huelva, que durante las fases más críticas de la pandemia llegó a ser una de las provincias de España con menor incidencia, casi dobla ahora la tasa media andaluza de Covid que ayer se situaba en los 34 casos por 100.000 habitantes. Los tres distritos sanitarios de la provincia superan las tasas medias de incidencia y podrían ser los primeros en abandonar el nivel cero de alerta.

En Huelva se localiza el municipio con la mayor tasa covid en la actualidad. Campofrío , de 713 habitantes, ha registrado en los últimos 14 días 23 casos elevando su tasa de incidencia a los 3.222 casos por 100.000 habitantes . Su alcaldesa, Mercedes López Carrión , ha realizado un llamamiento a la calma y a la prudencia ante la situación si bien se mostró tranquila ya que «gracias a la vacunación, las personas contagiadas y sus familias se encuentran en sus casas bien, sin apenas síntomas, y en algunos casos lo están pasando como una gripe ».

En una semana el pueblo ha pasado de registrar una tasa de 1.800 y 13 casos a elevarla a 3.225 y 23 casos.

Aunque desde la Delegación de Salud no se le han recomendado implantar medidas especiales , el municipio mantiene cerrada la biblioteca pública, el centro Guadalinfo, la Casa de la Juventud y los parques municipales como medida preventiva. Tanto el Ayuntamiento, como el colegio y el centro de salud siguen funcionando con normalidad. No obstante, la alcaldesa ha recomendado a sus vecinos reducir las relaciones sociales y permanecer el mayor tiempo posible en casa hasta que la coyuntura mejore, sin olvidar cumplir siempre las medidas preventivas del uso de la mascarillas, lavado de manos y mantener la distancia social.

El brote de Campofrío, no es el único que preocupa en la actualidad. Una veintena de municipios de todas las provincias presentan tasas elevadas. Junto a Campofrío en Huelva hay elevadas tasas de Covid en Zalamea la Real, El Granado y Villarrasa. El Almería están en esa situación Níjar y Urrácal; en Cádiz , Villaluenga del Rosario; Córdoba presenta altas tasas en Torrecampo, Montoro y Almodóvar del Río, municipios que ya sufrieron meses atrás duras restricciones. Órgiva y Pinos Puente son algunos de los pueblos granadinos más afectados, mientras en Jaén preocupan Villardompardo, Cárcheles y Villatorres, además de Andújar. En Málaga los más afectados son Ojén y Coín y en Sevilla vuelve a padecer brotes Los Molares, Martín de la Jara y Los Corrales.

La Consejería de Salud no ha adoptado medidas especiales para ningún municipio y no está previsto que reúna este miércoles a los comités de alerta territoriales para revisar el nivel de de los distritos sanitarios. No obstante, fuentes de la Consejería insisten en que la evaluación de la incidencia es continua.