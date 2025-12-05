No es Caso Salazar, sino Caso PSOE

Ya se verá la suerte que corre Paco Salazar, un socialista sevillano del círculo más estrecho de colaboradores de Moncloa, sanchista de primerísima hora desde la reserva espiritual de la Dos Hermanas de Francisco Toscano, cuyo Ayuntamiento es investigado por haberle pagado un sueldo ... sin ir a trabajar. Las denuncias son realmente repugnantes

Bueno, sí, las denuncias retratan exactamente eso. Pero como toda denuncia, ésta debe tramitarse, investigarse, juzgarse y resolverse. Y ahí es donde el Caso Salazar se convierte en Caso PSOE. Porque Salazar, el próximo «gran desconocido» personalmente para Sánchez, tiene derecho a la presunción de inocencia, pero es un hecho que el PSOE dejó arrumbadas esas denuncias. Y no porque creyeran que eran falsas, sino a sabiendas de que probablemente serían verdaderas, puesto que de hecho le dieron credibilidad y frenaron el ascenso de Salazar a la secretaría de Organización.

Ahora se ponen estupendos, y como con Ábalos, la gente mejor informada de España quiere convencernos de que no sabían nada… Pero la realidad es que María Jesús Montero, muy tibia en sus expresiones, y la secretaria de Organización están en el punto de mira por haber querido dejar correr el caso de este compañero cercano del socialismo sevillano. En Ferraz ni convocaron a las denunciantes para escucharlas. Y las federaciones socialistas se están rebelando contra esa inacción, conscientes de la gravedad del caso y de que sus votantes perdonan menos estas cosas que la corrupción. Entretanto saltaba un nuevo caso, éste en Torremolinos, que ha acabado en la Fiscalía después de meses paralizado. El partido que se llena de palabras hinchadas sobre feminismo, se vacía de credibilidad por estos encubrimientos cómplices. Un escándalo.