El PP andaluz de congreso… entre las nubes y el diván

El Partido Popular andaluz inaugura hoy su congreso en principio en un escenario idílico, que ya hubiesen firmado en cualquiera de las décadas anteriores. Están en el poder, con mayoría absoluta, con un presidente en estado de gracia, candidatos de la oposición bastante averiados, y ... además una red institucional formidable con seis de las ocho diputaciones y casi todas las capitales. Lo más grande que gobierna el PSOE es Dos Hermanas; en Málaga, el pueblo de Cártama; comparten Jaén… Lo dicho, un escenario casi idílico. Y sin embargo, este Congreso llega con cierta pesadumbre en el partido, bajo un clima de cierto pesimismo o al menos cierta consternación. Seguramente la crisis del cribado ha quebrado las buenas sensaciones del 'oasis andaluz'… pero además, como advertía el presidente esta semana, están viendo cómo el Gobierno Sánchez tiene todas las baterías de cañones de Moncloa y Ferraz apuntando hacia Andalucía. Van a ir con todo, y eso es mucho. De hecho, el PSOE ha lanzado una estrategia de juego sucio, que se vio estos días en Marbella con la inauguración de un centro de salud, donde montaron una protesta aparentemente ciudadana en realidad liderada por cargos socialistas. Se trata de generar una imagen de descontento y crispación. Y en el PP, aunque esa imagen no sea demasiado real, se ve que estas cosas les tocan las fibras sensibles. Lo cierto es que en el PP sí tienen un motivo de cierta preocupación, pero no es ése… sino la falta de movilización en el partido. Tal vez algo inevitable cuando se tiene tanto poder. Este Congreso quizá les sirva como diván para resetearse y recuperar el chip de la pelea. No va a ser un año fácil, eso seguro, aunque lideran las encuestas de calle y no hay otra opción en el horizonte que no sea gobernar tras la cita con las urnas.

