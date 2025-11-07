Diálogo y estabilidad, los dos pilares para revalidar la mayoría absoluta de Moreno en Andalucía

Once años después de que Juanma Moreno cogiera el testigo de Javier Arenas para pilotar un Partido Popular andaluz que no atravesaba su mejor momento después de no haber logrado la presidencia de la Junta pese a haber ganado las elecciones pero sin mayoría ... suficiente para gobernar, llega un nuevo congreso de los populares. En este caso se trata del que hace el número XVII de los cónclaves de la formación en Andalucía y lleva por lema «Siempre Andalucía» que se celebra este fin de semana en Fibes en Sevilla.

Es una cita a la que Juanma Moreno y el PP andaluz en general acude en una situación bien distinta. Porque llevan casi siete años en el Palacio de San Telmo, al que el líder popular accedió en enero de 2019, y dos legislaturas a las espaldas, la primera de ellas en coalición con Ciudadanos y la segunda con una holgada mayoría absoluta que le ha permitido gozar de una etapa de tranquilidad y estabilidad.

Pero esa situación y, sobre todo los 58 diputados que le han permitido mantener la estabilidad frente a la oposición, no atraviesa su mejor momento desde hace varias semanas. El gobierno andaluz lleva más de un mes tocado por la crisis sanitaria que comenzó cuando se conoció un error en los cribados del cáncer de mama que provocó que unas 2.000 mujeres no fueran informadas de su diagnóstico.

Es una situación que obligó a Juanma Moreno a coger la batuta de la situación, admitir la dimisión de la que fuera consejera de Salud, Rocío Hernández, y poner en su lugar a su hombre fuerte, Antonio Sanz, como consejero de Sanidad además de poner en marcha un amplio plan de choque con contrataciones de cientos de médicos y profesionales y ampliar la dotación presupuestaria del SAS, que el próximo ejercicio tendrá más de 16.000 millones de euros.

Un tema que ha servido a la oposición para hacer pinza contra la mayoría absoluta de Juanma Moreno. PSOE, Vox y Por Andalucía y Adelante Andalucía se pusieron de acuerdo para lanzar toda su artillería contra el Gobierno y así lo hicieron constar en el pleno temático que se celebró la pasada semana en el Parlamento. Un debate que se realizó a instancias del propio Antonio Sanz y que la izquierda, que llevaba más de dos años pidiéndolo, se opuso. Con todo el debate puso de manifiesto que la oposición ha cogido la bandera de la sanidad para intentar hacer una fisura a la mayoría popular con un mantra, el de la privatización de la sanidad, que por mucho que repitan, sigue sin ajustarse a la realidad de la situación sanitaria en Andalucía.

Manifestaciones

Ya han organizado varias manifestaciones y este domingo, coincidiendo con la clausura del congreso al que acudirá Alberto Núñez Feijóo, tienen previsto organizar otra concentración aunque, en este caso los sindicatos profesionales se hayan descolgado o el propio Vox haya acusado a la izquierda de hacer «política» con la crisis de los cribados.

El cónclave llega además en un momento en el que las encuestas dejaron claro que habrá que pelear para revalidar la mayoría absoluta. El último sondeo del Centra, publicado a mediados del pasado mes de octubre, ponía de manifiesto que la mayoría absoluta pende de un hilo ya que los resultados que arrojaba es que el PP sacaría entre 54 y 56 escaños, lo que supondría que esa mayoría absoluta (fijada en 55 escaños) no está tan clara como parece.

Es una de las cuestiones que más preocupan a Juanma Moreno, según ha reconocido en sus últimas apariciones públicas, como durante la presentación de su libro 'Manual de convivencia, la vía andaluza'. El presidente ha dicho que espera lograr la mayoría suficiente y ha recalcado su mensaje de moderación frente a los extremismos y la polarización en la que insisten desde la oposición.

Para Juanma Moreno lo importante es esa postura de moderación, la denominada «vía andaluza» que se distancia de un PSOE y Vox que se «retroalimentan» porque a ambos les interesa polarizar. Es un mensaje que llevarán al congreso que se inicia este viernes y que se prolongará durante todo el fin de semana.

De hecho la ponencia política denominada 'Andalucía con voz propia' y que defenderá una mujer que cada vez tiene más peso en la formación, la consejera de Hacienda y portavoz del gobierno andaluz, Carolina España. Se trata de un texto que haca hincapié en el cambio que se ha producido en Andalucía gracias a una manera de gobernar «basada en la moderación, el diálogo y el consenso, que ha devuelto a la política su sentido de servicio público».

Entendimiento

«Frente a la crispación y la división, Andalucía ha elegido el camino del acuerdo; frente a la imposición, la escucha; frente a la confrontación, la moderación. Hemos demostrado que el diálogo social, la búsqueda del entendimiento y la estabilidad institucional son la mejor base para transformar una sociedad», dice el texto de la citada ponencia.

La ponencia insiste en subrayar el crecimiento de los últimos años de Andalucía basado en la «confianza y la moderación», desde una política cercana y pegada a la tierra, que mira a Europa y que pone siempre los intereses de Andalucía por encima de cualquier otra consideración. «Esta manera de hacer política, alejada del ruido y centrada en los hechos, ha permitido a nuestra tierra avanzar con equilibrio y fortaleza. Andalucía es hoy una referencia de estabilidad y de progreso, un territorio donde el consenso es la forma más firme de liderazgo».

Evidentemente se trata de una posición con la que los populares quieren marcar distancia. En primer lugar con el Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva tres años seguidos sin presupuestos y sin abordar cuestiones trascendentales como la reforma del sistema de financiación y cometiendo constantes agravios a Andalucía. Y también un gobierno cercado por la corrupción por los constantes escándalos que le rodean. Del juicio al fiscal general del Estado, al caso de Begoña Gómez, la mujer de Sánchez o el caso Koldo y las escandalosas revelaciones que se han conocido.

Y en segundo lugar tomar distancias con respecto a Vox. La posible subida de la formación de Santiago Abascal en Andalucía (a la que la última encuesta le da que se acerca a los 18 escaños) ha hecho que el presidente andaluz haya insistido en los últimos tiempos en la necesidad de centrar aún más el mensaje.

En esto han sido claros, frente a la teoría de Vox, que criminaliza a los inmigrantes y habla de «islamización» de Andalucía y España, Juanma Moreno presume de ser hijo de emigrantes e insiste en su mensaje de la necesidad de una inmigración regulada, que no sólo aporta población en una época de bajada constante de la natalidad, sino que además se incorpora a varios sectores de producción como la agricultura, la construcción o la hostelería, en los que la mano de obra es fundamental.

La idea además es que el congreso tenga como invitados especiales a distintos profesionales de la sociedad civil. Se trata de reproducir el formato que el PP ha puesto en marcha en los últimos tiempos que consiste en dar voz a distintos sectores para que les expliquen cuáles son sus reivindicaciones. Para escucharlos y tomar nota sobre las posibles soluciones.

El broche de oro lo pondrá el domingo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cerrará el congreso animando a los populares andaluces a revalidar su mayoría absoluta y buscando también que le sirvan de apoyo si hubiera elecciones anticipadas para llegar a la Moncloa.