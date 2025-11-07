El cantaor Arcángel, entre los miembros de la sociedad civil que estarán en el congreso del PP-A

El Partido Popular de Andalucía tiene la intención de que su XVII congreso que se inicia este viernes en Fibes en Sevilla sea un espacio abierto a la sociedad civil. Quieren, según han anunciado, escuchar a profesionales de distintas áreas para que les hagan ... sus propuestas y así tomar nota para darles posibles soluciones.

Por eso está previsto que este sábado tenga lugar en el cónclave una ponencia social denominada 'Andalucía, el arte de convivir' en el que están previstas varias figuras de distintos sectores.

Y una de ellas es Francisco José Santos , 'Arcángel', cantaor onubense considerado uno de los grandes del mundo flamenco contemporáneo, un artista de gran personalidad y creatividad que ha respirado el cante desde la cuna.

Además en esa misma mesa se sentarán otros profesionales de distintas áreas. El moderador será Luis Ayuso, sociólogo y los ponentes serán, además del conocido cantaor, Raque Pérez, CEO de la startup Onversed, el oncólogo Juan de la Haba, y la presidenta de la fundación Fepami, Sara Rodríguez.

Pero, sin duda uno de los platos fuertes de la cita popular que clausurará el domingo su presidente Alberto Núñez Feijóo será la presencia de la presidenta de la comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso tiene previsto intervenir en Fibes sobre las 12 de la mañana de este sábado. Igualmente está previsto que tome la palabra el presidente de la comunidad de Murcia, Fernando López Miras.

La cita, que supondrá el pistoletazo de salida hacia la próximas elecciones autonómicas, aún sin fecha, congregará a mas de 5.000 asistentes y ya se han acreditado cerca de 200 periodistas para cubrir la información.