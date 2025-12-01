Plaza de Cuba, Atarazanas y Argentinita concentran la vivienda más cara de los metros andaluces

Las estaciones de Atarazanas (Málaga), Plaza de Cuba (Sevilla) y Argentinita (Granada) concentran la oferta de vivienda de compra más cara de la red de Metro de estas tres capitales andaluzas, con valores medios que oscilan entre los 6.300 y los 3.500 euros ... por metro cuadrado. Así, en un radio de 300 metros de estas estaciones del Metro de las tres ciudades, se encuentran viviendas con un precio medio de 6.330 euros por metro cuadrado en el caso de Atarazanas (Málaga), de 4.688 €/m² en la parada de Plaza de Cuba (Sevilla), y de 3.491 €/m² en lo relativo a la parada de Argentinita (Granada), según los datos del portal inmobiliario Fotocasa.

«El análisis del precio de la vivienda en torno a las estaciones de metro de las principales capitales andaluzas refleja cómo la accesibilidad y la conectividad siguen siendo factores determinantes en el valor de la vivienda. Las zonas mejor comunicadas, y especialmente las más céntricas, concentran la demanda más intensa y, por tanto, los precios más elevados. Málaga, Sevilla y Granada muestran patrones similares, ya que las estaciones situadas en los distritos más consolidados y con mayor actividad económica o cultural tienden a presentar precios sensiblemente superiores al resto de la red«, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Además de la céntrica estación de Atarazanas, las paradas de Metro más caras de la red suburbana de Málaga se encuentran también en medio de la ciudad, siguiendo la confluencia de los ejes de las líneas 1 y 2. Es el caso de las estaciones de El Perchel (4.970 €/m²) o Guadalmina (4.465 €/m²), en el distrito Centro.

Por el contrario, completando la lista de las cinco estaciones más caras de Málaga, se encuentran las paradas de Palacio de los Deportes (5.693 €/m²), en el extremo sur de la línea dos, ubicada en el distrito de Carretera de Cádiz; y la estación de Ciudad de la Justicia (4.197 €/m²), accesible a través de la línea 1, en el distrito de Teatinos-Universidad.

Por su lado, las estaciones más baratas de la capital malagueña se encuentran prácticamente seguidas en el eje de la línea 1 entre el centro de la ciudad y la zona más al este de la urbe. Se trata de las paradas de La Unión (3.130 €/m²), en el distrito de Carretera de Cádiz, así como de Portada Alta (3.112 €/m²) y Barbarela (2.827 €/m²), en el barrio de Cruz de Humilladero.

«El análisis de la red de Metro de Málaga confirma el fuerte atractivo residencial del centro de la ciudad. Estaciones como Atarazanas, El Perchel o Guadalmina se sitúan entre las más caras porque concentran parte de la oferta más demandada, con un entorno muy consolidado, servicios próximos y una excelente conexión con el resto de la capital. La cercanía a ejes estratégicos y a zonas de alto interés comercial y turístico continúa empujando los precios al alza en estos puntos clave del mercado malagueño«, comenta la directora de Estudios de Fotocasa.

En Sevilla, las estaciones más caras de la capital andaluza están distribuidas en distintos puntos de su única línea suburbana. Además de la mencionada estación de Plaza de Cuba, también en el distrito de Triana se encuentra la parada adyacente de Parque de los Príncipes (3.734 €/m²). Por otro lado, ya el distrito de Nervión, se ubican las paradas de San Bernardo (4.656 €/m²) y Nervión (3.436 €/m²). Fuera de la capital sevillana, en el municipio de Montequinto, está la parada de Europa (3.475 €/m²), en el extremo sureste de la línea 1.

En Sevilla las paradas situadas en Triana y Nervión siguen liderando el valor residencial por su combinación de ubicación, disponibilidad de servicios y dinamismo urbano. Plaza de Cuba, Parque de los Príncipes o San Bernardo reflejan cómo el mercado responde a la calidad de vida, la centralidad y la conectividad que aportan estos barrios.

En Granada, además de la mencionada estación de Argentinita, situada en el distrito Norte, las paradas de Metro más caras de la ciudad andaluza son Alcázar Genil (3.343 €/m²) y Recogidas (3.191 €/m²), ambas más al sur y ubicadas en el distrito de Ronda. Todavía más hacia la zona meridional de Granada, a bordo de la única línea de suburbano de la ciudad, se halla la parada de Parque Tecnológico (3.167 €/m²), en el barrio de Zaidín. En sentido contrario, hacia el norte de la urbe, está la parada de Metro de Estación de Autobuses (3.153 €/m²), también en el distrito Norte. En cambio, las estaciones más baratas de la red de Metro de Granada se encuentran fuera de la capital.