Cabezuelo gana las elecciones de la Macarena

Plaza de Cuba, Atarazanas y Argentinita concentran la vivienda más cara de los metros andaluces

La accesibilidad dispara los precios de la vivienda; las zonas mejor comunicadas son la que más se cotizan en el mercado inmobiliario

Para de metro de Plaza de Cuba en Sevilla
M.B.

Las estaciones de Atarazanas (Málaga), Plaza de Cuba (Sevilla) y Argentinita (Granada) concentran la oferta de vivienda de compra más cara de la red de Metro de estas tres capitales andaluzas, con valores medios que oscilan entre los 6.300 y los 3.500 euros ... por metro cuadrado. Así, en un radio de 300 metros de estas estaciones del Metro de las tres ciudades, se encuentran viviendas con un precio medio de 6.330 euros por metro cuadrado en el caso de Atarazanas (Málaga), de 4.688 €/m² en la parada de Plaza de Cuba (Sevilla), y de 3.491 €/m² en lo relativo a la parada de Argentinita (Granada), según los datos del portal inmobiliario Fotocasa.

