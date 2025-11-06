Suscríbete a
Toda la oposición, desde el PSOE a Vox, registran enmiendas de totalidad al Presupuesto andaluz

Los cuatro grupos políticos se han puesto de acuerdo y la próxima semana se debatirá en el Parlamento

El Presupuesto de Andalucía de 2026 alcanzará su cifra récord: 51.597 millones de euros

Los presupuestos de la Junta de Andalucía han crecido más del 48 por ciento desde el año 2018

Carolina España, en la presentación de los Presupuestos
S. A.

Los cuatro grupos de la oposición en el Parlamento de Andalucía, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, han registrado enmienda a la totalidad al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2026, que la semana que viene ... afrontará su debate de totalidad en el Pleno parlamentario.

