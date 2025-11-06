Toda la oposición, desde el PSOE a Vox, registran enmiendas de totalidad al Presupuesto andaluz

Los cuatro grupos de la oposición en el Parlamento de Andalucía, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, han registrado enmienda a la totalidad al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2026, que la semana que viene ... afrontará su debate de totalidad en el Pleno parlamentario.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que los cuatro grupos citados han registrado sus enmiendas de totalidad en el plazo previsto para ello, que finalizaba a las 19,00 horas de este jueves, 6 de noviembre.

Este viernes, 7 de noviembre, se reunirá la comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social del Parlamento para calificar dichas enmiendas a la totalidad de la ley del Presupuesto, que se debatirán el próximo miércoles día 12 en el Pleno de la Cámara autonómica.

El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, ha defendido este jueves en rueda de prensa la presentación de una enmienda de totalidad a este Presupuesto al entender que constituye un «desastre político y financiero» que «blinda el modelo» que favorece que la sanidad pública esté «destrozada» en Andalucía como consecuencia de una «gestión negligente» en la que no se atiende ni siquiera «a las personas con cáncer, y que dispara el saqueo a lo público para enriquecer a la sanidad privada» en la comunidad.

Por su parte, el portavoz del grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido también este jueves que «hay motivo suficiente para presentar una enmienda a la totalidad» al Presupuesto de 2026, porque esas cuentas son «malas para los andaluces», al tiempo que ha manifestado su deseo de que más «pronto que tarde» sean las elecciones andaluzas, y que, en ellas, los ciudadanos «enmienden» la gestión del Gobierno de Juanma Moreno.

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, por su parte, ha justificado la enmienda de totalidad de la coalición a la que representa al considerar que esas cuentas públicas son «de fin de ciclo», están «alejadísimas de las necesidades reales de la ciudadanía», y «consolidan y agravan un modelo de gestión fracasado«.

Finalmente, desde Adelante Andalucía han justificado también su enmienda de totalidad a un Presupuesto que consideran que constituye «una traición, de nuevo, a Andalucía y a los andaluces», además de «una estafa» prometiendo «grandes inversiones» que luego son «mentira», según declaraba la diputada Begoña Iza este pasado miércoles en rueda de prensa en el Parlamento.

DEBATE DE TOTALIDAD

La Junta de Portavoces validó este pasado miércoles el orden del día del próximo Pleno del Parlamento, que acogerá en la jornada del 12 de noviembre el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, abrirá dicho debate con una intervención sin límite de tiempo en la que defenderá el proyecto de ley impulsado por su departamento, tras lo que intervendrán los grupos que han presentado enmienda de totalidad, en orden de mayor a menor representación, por un tiempo máximo de 30 minutos cada uno de ellos.

De esta manera, comenzará el Grupo Socialista, al que seguirán Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía. Tras la intervención de cada uno de dichos grupos enmendantes, contestará la consejera de Hacienda por el mismo tiempo de 30 minutos como máximo, a lo que seguirá un turno de réplica y dúplica por tiempos máximos de diez minutos.

El Grupo Popular, que sustenta al Gobierno andaluz con mayoría absoluta en esta legislatura y es el único que no presenta enmienda de totalidad, se posicionará después en este debate en una única intervención por tiempo no superior a 20 minutos, y al que podrá responder también la consejera Carolina España.

Finalizado el debate, se procederá a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución presentadas, y, de ser rechazadas, como es previsible dada la mayoría absoluta con la que cuenta el PP-A, el proyecto de ley del Presupuesto se remitirá a la comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para que prosiga su tramitación, y «quedarán fijadas tanto la cifra global del mismo como la de cada una de sus secciones, cifras que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno».