La oposición abandona en bloque el Parlamento de Andalucía tras un intenso debate sobre dependencia con Juanma Moreno

La sesión de control al Gobierno de Andalucía que se está celebrando este jueves en el Parlamento ha tenido uno de sus puntos más intensos cuando la oposición ha decidido abandonar, en bloque, las distintas bancadas.

La desbandada se ha producido tras un acalorado debate entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la portavoz del grupo parlamentario socialista María Márquez, en el que la oposición criticaba la situación de la región en términos de dependencia.

Mientras la representate del PSOE le afeaba que en 25 días habían muerto 400 personas sin que la ayuda a la dependencia les hubiera sido concendida, Moreno recalcaba la falta de equidad del Estado al asumir el 50 por ciento del gasto del País Vasco en esta materia.

Anteriormente, la portavoz socialista criticó, como varias veces había salido ya a relucir durante la sesión, la futura ausencia de Moreno en el Parlamento por estar acompañando al Real Betis en la final europea de la Conference League.

«Usted viene a hacer una política de tierra quemada, de alto voltaje y de hipérbole que usted cree que le va a beneficiar en algo. Están obsesionados con los votos, con un proyecto político que no coge vuelo, que no es el preferido de los andaluces», le espetó el mandatario popular, para añadir además que «no se tiene más razón por chillar más o decir un exabrupto. No nos gusta ese tipo de actitud».

De hecho, la sesión había empezado con efervescencia desde la primera moción, a cargo del también socialista Mario Jiménez, sobre publicidad institucional y patrocinio que, tras los distintos turnos de palabra y réplica, concluyó con un discurso bronco del propio Jiménez y hasta su marcha del salón de plenos.

El momento de la marcha masiva -a la que también se han sumado las filas de Adelante Andalucía y Por Andalucía- llevó incluso al presidente de la cámara, Jesús Aguirre, a pedir a los parlamentarios que si iban a abandonar la sala lo hicieran en silencio.

«Hay una frase que dice que la huida no ha llevado a nadie a ningún sitio. A ver si estos señores encuentran de una vez el norte y se dirigen de una vez a un sitio que les sirva para algo a los andaluces», espetó el portavoz popular Toni Martin nada más llegar su turno de palabra en un nuevo bloque, una pregunta al presidente sobre servicios básicos en Andalucía.

Los motivos del abandono

Por su parte, las tres formaciones políticas explicaron a los medios en el patio del Recibimiento el sentido de levantarse en plena sesión.

María Márquez se justificaba explicando que «llevamos en muchas ocasiones, de manera reiterada, denunciando el desprecio que sentimos los grupos de la oposición ante el rodillo de la mayoría absoluta del PP, que hace y deshace sin importarle absolutamente el criterio de ningún otro grupo, sin escuchar, sin dialogar y sin pactar».

Por su parte, Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, criticó el «escapismo permanente» de Moreno, que «la semana que viene no viene porque no quiere» y al que ha pedido que deje de «manosear» a la afición del Betis.

En esa misma línea se ha posicionado José Ignacio García (Adelante Andalucía), que está seguro de que Moreno «tiene miedo al Parlamento de Andalucía» y que por eso le hace «desplantes». Sobre su marcha, concreta que «el vaso ya ha rebosado».