Natalia Palacios confiesa cuáles fueron los errores que cometieron en su boda: «En el toro mecánico no se montó nadie»

Los influencers Natalia Palacios y Carlos García, conocido en redes como 'Carliyo', se casaron el viernes 19 de septiembre en el Castillo de Santa Catalina, en Málaga. Después de la ceremonia, la celebración continuó en el Cortijo Curiel, donde compartieron ese ... momento tan especial con familiares, amigos y varios creadores de contenido.

Desde que anunciaron su compromiso, Natalia contó en redes que tenía planificada la boda de sus sueños desde pequeña e hizo partícipes a sus seguidores de todo el proceso. Ahora, casi dos meses después del enlace, la creadora de contenido ha publicado un vídeo en TikTok (@nataliaxprr) en el que confiesa los errores que cometieron en su boda, sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

Estos fueron los errores de la boda de Natalia Palacios, según la propia influencer

«El primer error fue invertir tanto dinero en la fiesta. Cogimos un toro mecánico, una cosa que denominamos de boxeo, pero que no sé lo que es, y un tatuador, más la hora loca. Llegada la hora de la verdad, en el toro mecánico no se montó nadie. O sea, hubo un momento en el que me agobié y decía 'por favor, todo el mundo al toro. He contratado un toro, ¿vale? Lo contraté cuatro horas, pues durante tres el toro estuvo ahí, muerto de risa«, comienza diciendo Natalia en su vídeo.

@nataliaxprr pubIi te cuento mis errores x si te sirve, pero sobre todo aprende de mi acierto. El puesto de Cervezas Victoria fue un exitazo. Victoria y yo siempre os recomendamos un consumo responsable. no compartir con menores. ♬ sonido original - Natalia Palacios

Otro error que menciona la influencer es que «yo quería hacer un discurso y el momento era en la cena, después del cóctel. La gente después del cóctel estaba loca. Claro, yo hice lo típico de (hace el gesto de hacer ruido con una copa) y decir 'voy a dar unas palabras', pero no me escuchó nadie. Esto fue el típico momento que yo voy conduciendo y digo 'que vergüenza, lo mal que me salió'. Así que tú hazlo lo más pronto posible porque va a ser cuando la gente va a estar más calmadita«

Ahora bien, también quiso destacar un acierto de su celebración: «Para mí, el momento más fuerte era la cena, pero no. El cóctel lo fue todo en esta vida. El grupito, un acierto. Los puestos, un acierto», afirma. Y es que los novios pusieron un puesto con todo tipo de cervezas Victoria junto a otro de pescaíto frito. «Era una sensación de una boda malagueña. Cuando al día siguiente te escriben tus amias y te dicen 'oye, qué bien estuvo esto'... Ahí tú sabes que ha sido un aciertazo«.