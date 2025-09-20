Natalia Palacios y 'Carliyo' se dan el 'sí, quiero' en una romántica boda en Málaga

Los influencers Natalia Palacios y Carlos García, más conocido como 'Carliyo' son oficialemente marido y mujer. La pareja se dio el 'sí, quiero' el viernes 19 de setiembre en una romántica ceremonia en Málaga. El escenario escogido para esta especial ocasión fue el Castillo de Santa Catalina, donde los creadores de contenido sellaron su historia de amor rodeados de sus familiares y amigos.

Si bien ambos han publicados las imágenes de su enlace en sus redes sociales, los detalles los ha dado a conocer en exclusiva la revista '¡Hola!'. Según revela el citado medio, Natalia entró acompañada de su abuelo y de fondo, sonaba la canción 'Por fin veo la luz' de la película 'Enredados' de Disney. Su ramo, compuesto de hortensias blancas y nardos, era un homenaje su abuela Rosa: «Toda mi familia reconoce esa flor y piensa en ella. Era mi forma de llevarla conmigo», confesó.

Tras la ceremonia, la celebración continuó en el Cortijo Curiel, con un cóctel con firma malagueña: pescaito frito, jamón, ostras y cerveza Victoria sobre la mesa. La decoración era de ensueño: mesas en zigzag con centros florales supendidos. «Sueño con este momento: ver a toda la gente que queremos junta, riéndose, conociéndose. Fue incluso mejor de lo que imaginaba», declaró Natalia a 'Hola'.

Cabe resaltar que, desde que se dio a conocer su compromiso, la creadora de contenido confesó a sus seguidores que tenía planificada la boda de sus sueños desde pequeña. Incluso, dejó que su público sea parte de todo este proceso, eso sí, sin revelar ni un solo detalle para que todo sea sorpresa.

Es por tal motivo que cada invitado encontró en su mesa una «revista del 'sí, quiero'», la cual contenía anécdotas, curiosidades y juegos para romper el hielo entre ellos y que ninguno se sintiera incómodo durante la fiesta. Incluso, los influencers soprendieron a todo con un sorteo de viajes por Europa.

La historia de amor de Natalia y Carlos

Todos estos detalles reflejan la sólida relación entre Natalia y Carliyo, quienes en más de una ocasión han confesado que su conexión fue inmediata. Todo comenzó con un intercambio de mensajes en redes sociales y un viaje a Nueva York. La química entre ambos, evidente desde el principio, se fue consolidando en encuentros, bromas y confesiones que despertaron la curiosidad y el cariño de sus seguidores, hasta que finalmente se animaron a hacer pública su relación en mayo de 2023.

Tras un año de relación y diversos momentos compartidos, 'Carliyo' le pedió matrimonio durante un viaje a Portugal en agosto de 2024. En el vídeo, publicado en sus redes, se ve a los dos disfrutando de un atardecer al lado del mar, cuando de repente, el creador de contenido se arrodilla para hacer la debida propuesta.

Ahora, Natalia Palacios y 'Carliyo', han sellado su amor en una emotiva cermonia con detalles únicos y, sobre todo, la presencia de quienes han acompañado su historia desde el primer día.