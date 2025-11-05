Suscríbete a
Andalucía estrena su herramienta para reducir las agresiones a los profesionales sanitarios

El observatorio permitirá analizar este fenómeno de violencia y su evolución para aplicar las medidas adecuadas para prevenir, detectar y actuar de manera más eficaz

El año pasado se registraron 362 agresiones físicas a los profesionales sanitarios y 1.504 agresiones no físicas en los centros sanitarios públicos de Andalucía

Las agresiones físicas a sanitarios aumentan un 25% desde 2019 y hay ya más de una al día en Andalucía

Agresión a una enfermera en Torreblanca: «La agarraron por el cuello y le arrancaron pelos de la cabeza»

Antonio Sanz, con parte de los miembros que componen el Observatorio de Agresiones a Profesionales de Andalucía
José María Aguilera

El Observatorio de Agresiones a Profesionales Sanitarios de Andalucía ya es una realidad. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha 'bautizado' este servicio, un «hito» calificado como «histórico», además de ser «un deseo» que llevaba mucho tiempo en el cajón a la espera ... de vez la luz.

