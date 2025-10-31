Suscríbete a
Las agresiones físicas a sanitarios aumentan un 25% desde 2019 y hay ya más de una al día en Andalucía

Siete de cada diez víctimas de los episodios violentos son mujeres

Juanma Moreno invierte en Sanidad el doble de lo que gastó María Jesús Montero

Agresiones físicas a sanitarios en Andalucía

362

294

289

259

Diferencia

2023-2024

230

+19%

Diferencia

2019-2024

+25%

176

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Agresiones físicas por provincias (2024)

Córdoba

Jaén

36

24

Sevilla

Huelva

6

101

45

20

Granada

69

Almería

61

Málaga

Cádiz

Lugar en el que

se producen

las agresiones

52,5%

Centros de

Atención

Primaria

47,4%

Hospitales

Agresiones verbales (2024)

378

141

282

126

149

60

120

249

Sevilla

Córdoba

Granada

Huelva

Jaen

Almería

Cádiz

Málaga

El 80% de las agresiones son a personal

sanitario, sobre todo a médicas y enfermeras

El 72,4% de las víctimas de

estas agresiones son mujeres

Fuente: Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias

Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

«Las agresiones a los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) continúan siendo una realidad y un problema de gran relevancia que no solo afecta a la integridad física, mental y al bienestar de las personas que desempeñan su actividad profesional en el ámbito ... sanitario, sino que también provoca una disminución de la calidad y de la cohesión del sistema sanitario en España». Ésta es la conclusión fundamental del 'Informe de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de Salud 2024', publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo durante el año en curso y que está en consonancia con el aumento de este tipo de situaciones conflictivas en Andalucía en el último lustro largo.

