Una mujer le confiesa a Juan y Medio el problema que tuvo con un hombre por su nombre: «Es normal que se lo cambiara»

El programa 'La Tarde, Aquí y Ahora' es conocido por sus entrañables y divertidas historias de amor. En una de sus emisiones, una invitada compartió la singular historia de cómo conoció a una de sus parejas, Claro, un hombre cuyo nombre terminó siendo el protagonista de una de las conversaciones más graciosas del programa.

Todo comenzó cuando la mujer, en su búsqueda de amor, decidió contactar con varias personas después de Reyes. «Pues el día después de Reyes también cogí a cinco personas, más o menos de mi edad y eso, por cercanía», relató con humor. Pero entre todas ellas, hubo una persona que llamó su atención de inmediato. «¿Y cómo decía que se llamaba?», le preguntó la copresentadora Roko. «Fran», respondió la mujer.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, al entablar una conversación más profunda, la mujer descubrió que su verdadero nombre no era Fran, sino Claro. «¡Pero entonces, ¿qué sentido tiene todo esto?! No me entero», preguntó Roko, provocando las risas del público. La mujer explicó que su pareja había tenido muchas anécdotas con su nombre a lo largo de su vida y que, para evitar complicaciones, había decidido presentarse como Fran. «Para que la gente no se echara atrás por el nombre», agregó entre risas.

El juego de palabras con «Claro» se hizo inevitable en el plató. Roko no pudo evitar hacer la broma: «Claro...», provocando la carcajada del público y la compañera de conversación le siguió la corriente. «Es que yo me llevo diciendo todo el día 'claro', Juan, todo el día con el 'claro' en la boca», confesó, haciendo que todo el plató estallara en risas. Juan y Medio, con su característico humor, no dejó escapar la ocasión de bromear: «Esto en tu casa tiene que ser un calvario».

La historia de Claro y su peculiar nombre no solo se convirtió en un momento hilarante del programa, sino también en un ejemplo de cómo el humor puede ser un gran aliado en el amor. La espontaneidad de la mujer y la reacción del equipo hicieron de esta anécdota uno de los momentos más recordados del programa.