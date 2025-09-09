Suscríbete a
Mueren un intruso del caso ERE y un empresario juzgado por una ayuda irregular antes de conocer la sentencia

Fallecen en verano Miguel Errecalde, gerente de Cenforpre, y José Gálvez, que cobró una renta subvencionada de Hitemasa, donde no había trabajado

El caso ERE sigue vivo en los tribunales de Andalucía con 112 piezas de malversación aún por juzgar

Miguel Errecalde, en los juzgados de Sevilla en una imagen del año 2014
Miguel Errecalde, en los juzgados de Sevilla en una imagen del año 2014
Antonio R. Vega

La muerte del investigado o acusado extingue la responsabilidad penal. Cuando uno pasa a la otra vida sencillamente es imposible que se cumpla condena. El fallecimiento de dos imputados en el caso ERE ha supuesto, automáticamente, la extinción de la posible responsabilidad criminal que ... tuvieran en este sumario de corrupción que salpica a los anteriores gobiernos del PSOE y lleva abierto desde el 19 de enero de 2011.

