Congreso del PP-A
Tellado clama contra la corrupción del Gobierno de Sánchez: «Caerán todos, incluido el número uno»

Tellado clama contra la corrupción del Gobierno de Sánchez desde Andalucía: «Caerán todos, incluido el número uno, y no habrá indultos ni amnistía para ellos»

El secretario general del Partido Popular asegura que la Comunidad «quiere más Moreno y menos Montero» pues «María Jesús 'manos quemadas' es la andaluza que más daño ha hecho a su tierra»

Miguel Tellado ve en Andalucía el mismo compromiso que en la Galicia de Núñez Feijóo

Congreso del PP-A, en directo: Ayuso cancela su participación; Tellado y López Miras intervienen este sábado en Sevilla

Juanma Moreno anuncia que los jóvenes y los problemas de la vivienda serán sus prioridadessa

Miguel Tellado, en el Congreso Regional del PP de Andalucía
José María Aguilera

El XVII Congreso del Partido Popular en Andalucía, que servirá revalidar la presidencia de Juanma Moreno y catapultarlo para las próximas elecciones autonómicas, ha sentido en sus propias carnes el clima de crispación, descontento y división existente a nivel nacional. La comunidad ... autónoma, pese a los ataques de los últimos meses que han coincidido con la proclamación de María Jesús Montero como candidata socialista a las regionales, se ha mantenido como una isla de moderación merced al talante de Moreno y su mayoría absoluta.

