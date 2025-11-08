Tellado clama contra la corrupción del Gobierno de Sánchez desde Andalucía: «Caerán todos, incluido el número uno, y no habrá indultos ni amnistía para ellos»

El XVII Congreso del Partido Popular en Andalucía, que servirá revalidar la presidencia de Juanma Moreno y catapultarlo para las próximas elecciones autonómicas, ha sentido en sus propias carnes el clima de crispación, descontento y división existente a nivel nacional. La comunidad ... autónoma, pese a los ataques de los últimos meses que han coincidido con la proclamación de María Jesús Montero como candidata socialista a las regionales, se ha mantenido como una isla de moderación merced al talante de Moreno y su mayoría absoluta.

Pero de Despeñaperros para arriba la película es bien distinta. No ha podido acudir a Sevilla la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asumido ese papel duro y agresivo contra el Gobierno de Sánchez. En el tono que acostumbra, severo y contundente, Tellado ha clamado contra la «corrupción» del Partido Socialista, fijando primero su mirada en María Jesús Montero para ir ampliando el foco hasta incluir a toda la cúpula que manda desde Moncloa.

«Andalucía quiere más Moreno y menos Montero», apunta. «Normal» porque «¡vaya candidata ha elegido el socialismo para las elecciones. Es la andaluza que más daño ha hecho a su propia tierra». Ha enumerado diversos agravios, como la quita de la deuda que premia a los catalanes y la malversación, la define como «la impulsora del cupo independentista, la que rompe la caja común» y por tanto, es «un absurdo, un sinsentido y un boicot a Andalucía. Votar a Montero es votar contra Andalucía, y estoy seguro de que recibirá un importante revés en las urnas. Es la viva imagen de la corrupción política. Gobierno del que ha formado parte, gobierno que ha robado del dinero público».

Tellado ataca a Sánchez

Recordaba su papel en el «Gobierno de los Eres. 14 años sentada junto a Chaves y Griñán, menuda escuela de corrupción. Un máster. Sólo podía acabar donde está ahora, de número 2 de Pedro Sánchez, de una presunta organización criminal. Está en la cima de una montaña de corrupción y es un cruce de caminos de todos los escándalos del sanchismo».

Era muy cercana a José Luis Ábalos, «aunque más que uña y carne, eran padrastro». Y además, «María Jesús 'manos quemadas' (por Santos Cerdán) ha quedado achicharrada. ¿Cuándo va a hablar Montero de toda la corrupción que le rodea?».

Miguel Tellado ha realizado un repaso a la semana, en la que cada día los ciudadanos se han desayunado con un escándalo diferente del PSOE nacional. «La imagen del fiscal (Álvaro García Ortiz) en el banquillo le perseguirá (a Sánchez) toda la vida. Porque era su fiscal, acusado de delinquir quien debería perseguir el delito; investigado por haber borrado su teléfono móvil para destruir pruebas y obstruir la labor de la justicia, como si fuese un vulgar delincuente».

El dinero negro

«Sánchez y el sanchismo se han abonado al no me consta, no recuerdo o no lo sé, como delincuentes comunes en el juzgado de guardia». Espera «a ver qué le cuentan ahora (al juez) sobre el tráfico de dinero negro en Ferraz. Tendrán que dar explicaciones por la manera en que entraban fajos de billetes y la forma en que se las repartía 'el clan de las chistorras'. Pueden no responder, pueden no recordar, pero la realidad es que no pueden negar la evidencia. Más pronto que tarde, la Guardia Civil descubrirá lo que han hecho y caerá encima del peso de la ley. No habrá indultos, no habrá amnistía. Caerán todos y caerá el número uno».

El secretario general del Partido Popular, mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, no se ahorró descalificativos hacia el presidente. «España sufre un gobierno podrido que no gobierna, que está empobreciendo a España en todos los sentidos, también el económico. Lo que va como un cohete es el deterioro de las clases medias». Recogía el demoledor informe de Foessa, publicado en estos últimos días, que señala la tremenda desigualdad existente en el país y el aumento del número de personas, sobre todo niños, en riesgo de exclusión social severa. «Cuatro millones de españoles están en riesgo de exclusión. España tiene una de las tasas de mayor desigualdad de Europa. El empleo es tan precario que no les da para llegar a final de mes».

«Desigualdad, pobreza y precariedad están disparadas en el Gobierno de Sánchez, sobre todo entre los más jóvenes. Le ha robado el futuro a millones de españoles. Se creen que van a engañarlos haciendo el indio en sus cuentas de Tik Tok».

Por ello, aseguraba que«este congreso es más importante de lo que pensáis. Es determinante para engrasar la maquinaria del PP andaluz para las elecciones autonómicas y para preparar también las próximas elecciones generales». Recordaba que «aquí la duda no es si ganará Moreno. La duda es si habrá estabilidad en Andalucía. Es el objetivo que hoy tenemos. Que nadie lo pare ahora ni rompa la buena racha de Andalucía».