Salud

Manuel Fernández Zurbarán: «El virus del Nilo no es algo exótico; llegó para quedarse»

El director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica explica el Programa de Vigilancia y Prevención y considera un éxito «tener muchos casos leves y ninguno grave, pues habríamos logrado el objetivo»

Manuel Fernández Zurbarán.
José María Aguilera

Manuel Fernández Zurbarán, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha dedicado gran parte de sus esfuerzos esta campaña a la lucha contra la fiebre del virus del Nilo Occidental. En 2024 se vivió el peor brote de esta patología, con once fallecimientos, ... y para este curso se ha diseñado un plan integral que abarca numerosos ámbitos y ha logrado la coordinación entre las distintas administraciones.

