José María Aguilera: «El virus del Nilo está ahí; y hay que estar preparados»

En alerta, que no en alarma. El virus del Nilo irrumpía silenciosamente hace algo menos de una década, pero justo en el año de la pandemia se produjo su gran explosión, con 77 infecciones registradas en humanos y 8 fallecimientos en Andalucía. El pasado ... año 2024 se produjo el pico máximo en la región, con 11 muertes y su expansión por diferentes provincias.

La FNO (la fiebre de virus del nilo) resulta asintomática para el 80% de las personas que la contraen, y el porcentaje restante se sufre como una gripe de verano. Pero para un sector vulnerable, mayores o con patologías de base, puede resultar mortal. Por eso, la Consejería lo afronta como un serio problema de salud pública.

Este año se ha presentado un plan integral, transversal, que incluye numerosas actuaciones en diferentes apartados: se han cuadruplicado el número de trampas (de 30 a 130), se han empezado a vigilar los casos leves, se ha incorporado un segundo laboratorio de referencia, se ha fumigado más y sobre todo antes en colaboración con los ayuntamientos, se ha formado a más de mil profesionales y se han realizado numerosas campañas informativas para la población.

Dice el PSOE andaluz que no se hace nada. Y trae al archiconocido Fernando Simón para que diga, precisamente, que es un problema global que nos afecta a todos. De momento, toquemos madera, no hay ni un caso positivo en humanos y sólo se registró un positivo en insectos en Almería, ya negativo. No hay que confiarse porque más allá del factor humano, influye de manera decisiva el medioambiental. El cambio climático nos obligará a vivir con ello, a saber que el virus del nilo se quedará entre nosotros. Sólo nos queda estar preparados.