Unicaja vuelve a empezar el año ganando: otra vez campeón de la Copa Intercontinental El equipo malagueño consigue el primer título de la temporada y llega como uno de los favoritos a la Supercopa Endesa

Unicaja ha arrancado la temporada levantando otro título: se ha proclamado campeón de la FIBA Intercontinental Cup en el Singapore Indoor Stadium tras vencer 71-61 al NBA G League United, un combinado de los mejores jugadores de la liga de desarrollo de la NBA. El partido ha tenido guion de remontada: los malagueños han encajado un 0-10 de salida y han cerrado el primer cuarto 11-21, pero han ajustado en defensa hasta voltear el choque con un tercer periodo demoledor (23-5) que ha dejado la final encarrilada. Es un «back-to-back» histórico: por primera vez en 47 años un equipo ha revalidado el trofeo (la última vez, el Real Madrid en 1978).

Kendrick Perry ha sido el Jugador del Partido con un encuentro muy completo (11 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) que ha servido para ordenar el ataque cajista en los minutos calientes, mientras que Tyler Kalinoski ha sido nombrado MVP del torneo: ha firmado 9/10 triples en la fase de grupos y 12 puntos en la final. La defensa ha marcado el ritmo: Unicaja ha provocado 19 pérdidas (13 robos) y ha corrido para un 20-7 en transición. Todo, en un día espeso desde el triple (8/37 y 21,6%). El jugador más destacado del conjunto rival ha sido Jaden Shackelford, que ha anotado 17 puntos, pero no ha podido evitar la derrota en la final por segundo año consecutivo del combinado americano frente al equipo de baloncesto malagueño.

El cuadro cajista se ha mostrado como un bloque sólido y contundente a lo largo de toda la competición. En su estreno, Unicaja superó a Al Ahli por 73-61 y, en el siguiente compromiso, arrasó a Utsunomiya Brex 97-68, firmando un tercer cuarto demoledor en el que Tyler Kalinoski brilló con 19 puntos y cinco triples.

El triunfo de hoy ha llegado justo después de la mejor temporada de la historia del club: en 2024-25, Unicaja consiguió cuatro títulos en el mismo curso, Intercontinental, Supercopa Endesa, Copa del Rey y BCL, un hito que refleja el buen momento que vive el equipo malagueño. Con la corona de Singapur, el ciclo de Ibon Navarro ha encadenado dos Intercontinentales, dos BCL, dos Copas y una Supercopa desde febrero de 2023.

Este éxito deportivo refuerza aún más la confección de una plantilla que ha tenido mucho movimiento en este mercado estival. El grupo se ha renovado este verano manteniendo el núcleo ganador. Los nuevos fichajes James Webb III , Emir Sulejmanović , Xavier Castañeda y Chris Duarte han venido a suplir las sensibles bajas de Dylan Osetkowski (Partizán), Kameron Taylor (Valencia), Yankuba Sima (Valencia), Tyson Carter (Crvena Zvezda), Melvin Ejim (Hiopos Lleida) y el canterano Mario Saint-Supéry (Gonzaga). Además, el club ha blindado el proyecto con renovaciones clave: Kendrick Perry hasta 2027, David Kravish hasta 2028 y Tyson Pérez hasta 2029.

Unicaja ya tiene en el horizonte su próximo objetivo: en menos de una semana disputará como local la Supercopa Endesa (27 y 28 de septiembre, Martín Carpena), donde el equipo llega como vigente campeón y uno de los grandes favoritos junto al Real Madrid. Después de coronarse en Singapur, Unicaja se coloca a dos partidos de comenzar esta campaña como la anterior: ganando los dos primeros títulos del curso.