El PP acusa a Sánchez de «reírse de los malagueños» al usar el Falcon y dinero público para un mitin del PSOE Carmona acusa al Gobierno de usar visitas institucionales a VPO como «coartada» antes de un mitin que arropa a Montero

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha preguntado a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero «hasta cuándo van a seguir utilizando fondos públicos para ir a dar mítines del PSOE», cuestionando «si progresismo es usar reiteradamente el dinero de todos los españoles para acudir a actos de partido en Falcon».

El dirigente ha denunciado que «utilizar las políticas de vivienda pública como coartada para participar en un acto de partido este domingo en Málaga es reírse de un problema que afecta a miles de jóvenes por la dejadez y el sectarismo del Gobierno», en alusión a la visita institucional previa al mitin socialista con la que se arropa a Montero como candidata a la Junta.

Al viajar como presidente, Sánchez se permite licencias y dispositivos de seguridad que no tendría como cargo orgánico del PSOE. Ya ocurrió en 2023, cuando tras los Goya en Sevilla el Falcon voló apenas 25 minutos a Málaga para una visita exprés y un mitin, en un desplazamiento cuyo gasto en combustible se estimó en 600 veces más que hacerlo por carretera.

Con la nueva visita a unas VPO impulsadas por el Ayuntamiento de la capital, el presidente podría volver a recurrir al Falcon e incluso alojarse en un Parador por motivos de seguridad. Además, el presupuesto de catering del avión, que en 2018 rondaba los 80.000 euros, ha superado ya los 200.000 en el presente ejercicio. Este acto de Sánchez en Málaga obligará a movilizar a operarios un domingo, día no laborable en el sector, con el consiguiente pago de horas extra.

El secretario general del PP de Málaga ha calificado de «descaro» que se financie con dinero público una «visita rápida» a unas VPO promovidas por el Ayuntamiento para, a continuación, desplazarse a un acto de partido «que apenas dista cinco minutos en coche oficial». «Los malagueños no somos tontos», ha afirmado.

«Sánchez se sirve del liderazgo tecnológico de Málaga o de la iniciativa de otras administraciones para impulsar vivienda pública en la ciudad para ahorrarse el billete de tren y asistir a un acto público de partido», ha añadido el secretario general del PP de Málaga.

Para los populares se trata de un «modus operandi extendido». Carmona ha citado al ministro Óscar Puente, que «programó curiosamente la visita a un puente en Álora durante su participación en el Congreso del PSOE de Málaga», y ha tildado de «intolerable y sin precedente» el uso de las instituciones «al servicio del partido».

El dirigente ha concluido reclamando resultados en vivienda y transporte: «Los malagueños se siguen preguntando dónde están las 10.000 VPO que prometieron los socialistas» y por qué «no mueven un dedo por impulsar el tren litoral de Málaga, aunque sí el de otros territorios como Bilbao por mero interés político».