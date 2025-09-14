Suscríbete a
ABC Premium

El Gobierno cancelará el lunes 16.000 viviendas turísticas en Andalucía

Málaga es la provincia donde más supresiones se van a producir con más de 8.000 y Sevilla capital la ciudad con más cancelaciones

El presidente Pedro Sánchez anuncia que en España sus Ejecutivo afronta una supresión de 53.000 viviendas

Pedro Sánchez con Montero y Josele Aguilar en el mitin de Málaga
Pedro Sánchez con Montero y Josele Aguilar en el mitin de Málaga ABC
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pedro Sánchez llegó a Málaga este domingo en Falcon para anunciar que el lunes Andalucía tendrá 16.740 viviendas turísticas menos. Sólo en la provincia de Málaga se anularán 8.000 pisos turísticos. El presidente del Gobierno, en un mitin ante 4.000 ... persona en el pabellón deportivo de la Universidad de Málaga explicó que su Ejecutivo plantea una nueva política de vivienda con el registro único de arrendamiento como clave.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app