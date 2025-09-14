El Gobierno cancelará el lunes 16.000 viviendas turísticas en Andalucía
Málaga es la provincia donde más supresiones se van a producir con más de 8.000 y Sevilla capital la ciudad con más cancelaciones
El presidente Pedro Sánchez anuncia que en España sus Ejecutivo afronta una supresión de 53.000 viviendas
Pedro Sánchez llegó a Málaga este domingo en Falcon para anunciar que el lunes Andalucía tendrá 16.740 viviendas turísticas menos. Sólo en la provincia de Málaga se anularán 8.000 pisos turísticos. El presidente del Gobierno, en un mitin ante 4.000 ... persona en el pabellón deportivo de la Universidad de Málaga explicó que su Ejecutivo plantea una nueva política de vivienda con el registro único de arrendamiento como clave.
«Había que poner orden en las viviendas y en los apartamentos turísticos», ha señalado el presidente, que ha apuntado que, ya con los datos, el Gobierno cancelará pisos turísticos. «Encarece el alquiler y reduce la oferta. Las familias no solo pueden acceder a una compra, sino también a una alquiler. Este mismo lunes, después de recibir toda la información, hay miles de irregularidades para ser alquileres vacacionales«, ha reseñado.
Es cuando ha dicho que en toda España se van a revocar de 53.000 viviendas turísticas para que pasen a ser alquileres permanentes «para la gente joven», antes de pasar a la carga contra el PP en la parte más política del mitin.
Por provincias, Málaga con 8.014 es la que más va a cancelar, siendo Marbella el municipio que mas alojamiento turísticos de este tipo va a ver desaparecer. Después está Cádiz con 2.849, seguida de Sevilla con 2.533, que concentra la mayoría en la capital que es la ciudad con más cancelaciones. Granada verá desaparecer 1.250 viviendas, Córdoba 503 y Jaén 184.
Según el Ministerio de Vivienda, se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. «Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez«, añaden desde el Ministerio.
