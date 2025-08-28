Málaga es la provincia que más viviendas turísticas cancela en Andalucía con 3.812 licencias anuladas

La Junta de Andalucía ha anulado 3.812 inscripciones de viviendas con fines turísticos (VUT) en la provincia de Málaga desde 2024 hasta agosto de 2025, 1.280 de ellas en la capital, dentro de una campaña de control que suma 10.266 cancelaciones en toda la comunidad. La medida, coordinada con los ayuntamientos, busca ordenar el fenómeno y aliviar la presión en los barrios más saturados.

Málaga concentra el 37% de todas las cancelaciones andaluzas, por delante de Granada (1.807) y Cádiz (1.352). Casi la mitad de las bajas (45%) se ha producido en capitales, reflejo de la mayor intensidad de las actuaciones en los cascos históricos y áreas con densidad elevada de pisos turísticos.

En Andalucía las VUT operan por inscripción en el Registro de Turismo mediante Declaración Responsable. La cancelación supone la baja definitiva de esa inscripción y, por tanto, el cese de la actividad turística en la vivienda. Puede producirse a instancia del titular o de oficio por la administración por incumplimientos urbanísticos o turísticos (por ejemplo, si el uso turístico no es compatible con el planeamiento municipal o no se cumplen los requisitos exigidos). Si, pese a la baja, se continúa explotando la vivienda, la actividad pasa a ser clandestina y sancionable.

Coordinación entre Ayuntamiento y Junta para ordenar el sector

Desde este mes de agosto de 2025 el Ayuntamiento de Málaga mantiene suspendidas las nuevas altas de VUT en todo el término municipal por un plazo de hasta tres años, o hasta que se apruebe la modificación del PGOU, al amparo del Decreto-ley andaluz 1/2025. El Consistorio justificó la medida por la presión turística en 53 barrios donde las VUT superan el 8% del parque residencial. La Junta ha implantado además un sistema de avisos para impedir inscripciones durante la suspensión.

Esa medida también ha recibido respaldo del sector. La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVAPRO) valoró positivamente la moratoria. Su presidente, Juan Cubo, ha señalado que puede ser «una buena herramienta transitoria para dar sosiego tanto al sector como a la sociedad en general», aunque pidió al Ayuntamiento que este periodo sea «lo más corto posible» para que la actividad turística pueda «seguir desarrollándose con normalidad» mientras se ordena el uso del alquiler vacacional en la ciudad. Cubo subrayó además que Málaga será «la primera gran urbe turística en la que se aplicará esta normativa para ordenar el alquiler vacacional e integrarlo de manera armónica en su funcionamiento diario y su economía».

Por su parte, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha subrayado que la depuración del registro realizada por la Junta «no piensa sólo en el visitante, también protege la calidad de vida del residente», y que se sustenta en convenios de intercambio de información con municipios, entre ellos, Málaga, para detectar VUT incompatibles con el planeamiento y tramitar bajas de oficio.

La competencia es autonómica y municipal. El intento estatal de crear un registro único fue recurrido por la Junta por invasión competencial, mientras que Bernal ha reclamado una Conferencia Sectorial monográfica para coordinar respuestas a nivel país. A día de hoy, la gestión efectiva de cancelaciones, cupos y moratorias descansa en Andalucía y los ayuntamientos.

Con la moratoria en marcha, la depuración del registro (3.812 bajas) y la revisión urbanística en preparación, Málaga vira hacia un modelo de control y calidad, alineado con la hoja de ruta del Gobierno andaluz: ordenar las VUT, proteger los barrios residenciales y sostener un turismo compatible con la ciudad.