'Godspell' renace en el Soho: Antonio Banderas reinventa el musical donde Jesús y Judas desafían su destino en un mundo en guerra

El actor diseña una versión más oscura y simbólica que explora el poder, la fe y la redención en tiempos de violencia global

Foto de todo el equipo del musical
Foto de todo el equipo del musical Alejandro Trujillo
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

'Godspell' vuelve al Teatro del Soho CaixaBank el 30 de octubre y lo hace con un cambio de timón clave: Antonio Banderas asume la dirección, sobre la versión firmada por Emilio Aragón, de un título que ya fue un éxito ... en 2022.

