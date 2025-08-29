Suscríbete a
ABC Premium

Crisis de espeteros en Málaga: el oficio sobrevive con inmigrantes

Los chiringuitos tiran de mano de obra extranjera ante jornadas extremas, sueldos estacionales y una cantera local que se apaga ante la falta de incentivos

Abdul Ghani coloca los espetos en la jábega
Abdul Ghani coloca los espetos en la jábega Francis Silva
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Costa del Sol vive un «apagón» silencioso: faltan espeteros. Chiringuitos de toda la franja litoral admiten dificultades para cubrir la barca en plena temporada y alertan de un relevo generacional que no llega por las jornadas largas, el calor ... extremo y la temporalidad. El tirón del turismo sostiene la demanda, pero el oficio se queda sin cantera y la brecha de edad crece. En paralelo, aumenta el protagonismo de trabajadores de otras nacionalidades: en Andalucía, el 24% de los ocupados en hostelería es de origen foráneo o tiene doble nacionalidad (18,7% extranjeros y 5,1% doble nacionalidad), según el centro de estudios de la empresa de recursos humanos Randstad Research.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app