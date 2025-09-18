Los agentes de la Guardia Civil junto a los servicios de socorrismo vigilan la moto que utilizaron para llegar

Dos inmigrantes irrumpen en una playa de Mijas en moto de agua y huyen a la carrera La Guardia Civil ha desplegado un operativo tras el aviso de los socorristas, pero no ha logrado dar con los individuos que se encuentran en paradero desconocido

La llegada de una moto de agua a la zona de baño de la playa Marina, en el municipio malagueño de Mijas, derivó en una fuga a pie de sus dos ocupantes, ambos inmigrantes, y en la activación del protocolo de aviso a la Guardia Civil. Tras desembarcar en el arenal, los individuos abandonaron el vehículo y se marcharon corriendo, lo que motivó el rastreo posterior de una patrulla sin que se lograra su localización.

El episodio se produjo en plena franja vespertina y comenzó como una maniobra aparentemente recreativa: los dos ocupantes acercaron la moto de agua a la orilla y la dejaron sobre la arena. Un socorrista intervino para advertirles de que no estaba permitido estacionar el artefacto en la playa.

Aunque no está autorizado, es habitual que algunos usuarios de motos de agua las dejen en la arena para acercarse a un chiringuito o realizar una breve parada, una conducta que suele resolverse con un simple aviso portarte del personal que se ocupa de vigilar las playas. Sin embargo, en este caso, al ver que los dos ocupantes abandonaban el vehículo y huían a la carrera, el servicio de salvamento decidió dar parte inmediato al Instituto Armado.

La Guardia Civil ha realizado comprobaciones por los accesos y el entorno inmediato de la playa, pero no ha conseguido dar con ellos. Mientras tanto, el personal de salvamento retiró la moto acuática para despejar la zona de baño, una tarea necesaria al no poder actuar las patrullas en la misma línea de orilla.

El caso de Mijas se suma a otros precedentes recientes de llegadas de inmigrantes en jet ski a la costa andaluza. A finales de agosto de este mismo año, Salvamento Marítimo rescató a tres varones en una moto acuática a 29 millas al sureste de Cabo Sacratif, en la Costa Tropical de Granada, después de que un mercante alertara de su presencia.

La embarcación Salvamar Gienah los trasladó al puerto de Motril, donde recibieron atención de Cruz Roja antes de quedar a disposición de la Policía Nacional. En Málaga ya se documentó un episodio similar en agosto de 2017, cuando cuatro personas alcanzaron el litoral en motos acuáticas. Además, ha informado de intervenciones relacionadas con la utilización de este medio en el mar de Alborán y en la costa de Almería en diferentes intentos de entrada de migrantes a territorio español.

La investigación sobre este último caso permanece abierta, mientras la Guardia Civil continúa recabando datos para tratar de identificar a los dos inmigrantes que llegaron a la costa de Mijas y que aún permanece en paradero desconocido.