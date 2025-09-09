Catorce colectivos elevan un escrito a la Junta de Andalucía por la muerte de aves con posible gripe aviar en Málaga

Dos representantes de los colectivos representados con el escrito que han presentado a la Junta de Andalucía

Catorce entidades vecinales y ecologistas presentaron el viernes 5 de septiembre un escrito en el Área de Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga y, cuatro días después, este martes 9, lo han elevado también a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Reclaman a ambas administraciones una respuesta «clara y coordinada» ante la aparición de una veintena de aves muertas en los parques del Oeste y de Huelin.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado en una entrevista en la Cadena ser que «lo más probable es que sea un caso de gripe aviar» y ha subrayado que, en su opinión, «no hay riesgos para las personas», a la espera de los análisis del agua del estanque de Huelin que realiza un laboratorio especializado.

El Consistorio mantiene cerrado de forma preventiva el Parque de Huelin y ha reforzado la vigilancia en otros humedales urbanos. Fuentes municipales han explicado que se han remitido muestras de aves y de agua al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de la Junta y, desde allí, al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete. De la Torre ha indicado que «queda poco tiempo» para conocer los resultados.

La Junta refuerza el control ante los focos en Andalucía

La Consejería de Agricultura, competente en sanidad animal, sostiene que el riesgo para la población general es muy bajo y recuerda que, en entornos urbanos, el control y la vigilancia cotidiana de láminas de agua y parques corresponden a los ayuntamientos, por lo que insiste en la coordinación institucional y en no manipular fauna muerta.

El episodio en Málaga se produce en un contexto de presión regional. La Junta de Andalucía activó este lunes 8 de septiembre el Nivel 2 del protocolo en Doñana tras confirmarse H5N1 en aves silvestres de Aznalcázar e Hinojos. En Huelva se han detectado dos focos en granjas, El Cerro de Andévalo, con 8.500 aves sacrificadas, y Valverde del Camino, con 8.400, mientras que en Sevillapermanecen cerrados el Tamarguillo, Miraflores y los jardines del Real Alcázar por la muerte de alrededor de 70 gansos. Las autoridades sanitarias recuerdan que las 25 PCR realizadas a personas en seguimiento han dado negativo, sin que ninguno de los casos con síntomas compatibles se haya confirmado como gripe aviar.

Hoy hemos presentado el escrito apoyado por 14 colectivos en el

Área de Sostenibilidad Medioambiental del @malaga y en la Consejería de Agricultura, competente en asuntos de sanidad animal. @AndaluciaJunta pic.twitter.com/CU6tXNPnE6 — Parque del Oeste Málaga (@ParqueDelOeste_) September 9, 2025

Los colectivos reclaman un protocolo visible para la ciudadanía, refuerzos de limpieza, retirada de fauna muerta con medios de bioseguridad y la creación de un servicio estable de atención a la fauna urbana. También piden explicaciones «racionales y creíbles» sobre el origen de la mortalidad y un plan de choque en estanques y láminas de agua.

A la ciudadanía se le recomienda no tocar aves enfermas o muertas y avisar a los servicios municipales; mantener a los perros atados en zonas con señalización preventiva; y evitar alimentar aves en parques y estanques mientras permanezcan activas las medidas de precaución.