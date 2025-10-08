El 'boom' de los coches chinos dispara el movimiento de vehículos en el Puerto de Málaga

El Puerto de Málaga ha encadenado en 2025 un salto en el tráfico de automóviles impulsado por la entrada de marcas chinas y la escala de grandes car-carriers, con picos de actividad que han obligado a habilitar superficies adicionales y a ... acelerar expediciones hacia concesionarios del sur y del centro peninsular.

«Los coches chinos utilizan desde hace meses el Puerto de Málaga como una vía más de entrada a España; no se trata de una novedad», han explicado a este periódico fuentes de la Autoridad Portuaria. Las mismas fuentes matizan que la llegada de vehículos «responde a ciclos de tráfico», y que «en las últimas semanas se ha notado un repunte coincidiendo con la escala de un gran buque de la marca BYD, de ahí la mayor presencia visible en los muelles».

Tráfico récord en los muelles malagueños

El crecimiento del tráfico automovilístico en el Puerto de Málaga se refleja en las cifras. En lo que va de 2025, el recinto ha movido 83.725 vehículos, lo que supone un incremento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior y prácticamente iguala el total alcanzado en todo 2024, con 86.466 unidades.

La tendencia al alza se ha visto impulsada por la llegada de marcas chinas como Omoda y Jaecoo, que iniciaron su operativa en marzo con el desembarco de 615 vehículos a bordo del buque Min Jiang Kou. Aquella primera escala marcó el inicio de un flujo que, aunque intermitente, ha ido ganando presencia en los muelles malagueños.

El punto de inflexión llegó con la recalada del BYD Shenzhen, uno de los mayores buques ro-ro del mundo, con 219 metros de eslora y capacidad para 9.200 automóviles. Su escala obligó a ampliar las campas de estacionamiento temporal y confirmó el papel de Málaga como alternativa sólida en el Mediterráneo occidental para el desembarco y la distribución rápida de vehículos hacia la península.

La llegada de grandes buques asiáticos ha obligado a utilizar los muelles 4 y 5 como apoyo para dar cabida a más de un millar de coches FRANCIS SILVA

La presión sobre la capacidad del Puerto de Málaga se ha dejado sentir en las campas del Muelle 9, donde se concentra el tráfico de automóviles. La llegada de buques de gran tamaño ha obligado a utilizar los muelles 4 y 5 como apoyo, con más de un millar de coches estacionados simultáneamente en los momentos de mayor rotación.

Ante esta saturación, la Autoridad Portuaria trabaja en ampliar las superficies disponibles y en localizar suelos logísticos fuera del recinto para agilizar la salida de vehículos sin interferir en otros tráficos. También se estudia reforzar la coordinación con transportistas y acelerar los procesos de inspección y tránsitos para evitar cuellos de botella en los días de máxima actividad.

En el plano institucional, el crecimiento del tráfico automovilístico obliga a afinar la planificación bajo la tutela de Puertos del Estado. Calendarios claros de ampliación, más superficie operativa y procedimientos ágiles resultan esenciales para convertir los actuales picos de actividad en una tendencia estable y sostenida en el tiempo.

China gana terreno frente a la tradicional ruta marroquí

Fuentes portuarias reconocen que la demanda podría seguir aumentando. «Esta es una tendencia que va a ir a más, pero tampoco tenemos previsiones porque los comerciantes chinos son muy cautos en todo lo relacionado con la información», han señalado a este periódico. El empuje inversor de las marcas y la buena conexión viaria del recinto refuerzan la oportunidad de Málaga para consolidarse como hub automovilístico del sur peninsular.

Pese al auge de los fabricantes asiáticos, el flujo más constante sigue procediendo del norte de África. «Aquí tradicionalmente los coches siempre venían de Marruecos semanalmente», han indicado las mismas fuentes, en referencia a los envíos regulares de Renault y Dacia desde las plantas de Tánger y Casablanca.

La diferencia, explican, radica en el patrón de tráfico: mientras los vehículos marroquíes mantienen un ritmo estable y previsible, las operativas chinas llegan en pulsos de gran volumen, capaces de transformar el panorama portuario cada vez que atraca un buque.

Con estos mimbres, Málaga se afianza como nodo automovilístico del sur peninsular: consolida sus tráficos tradicionales desde Marruecos, gana peso con las nuevas rutas chinas y refuerza su papel logístico en la distribución de vehículos. Si las ampliaciones prometidas llegan a tiempo y se mantiene la agilidad operativa demostrada en las últimas escalas, los picos actuales pueden convertirse en un flujo estable que sume empleo, inversión y actividad a la provincia.