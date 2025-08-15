Suscríbete a
Málaga y Sevilla presionan a la Junta para imponer la tasa turística

Los dos alcaldes piden «buscar el patrón adecuado» para implantarla porque es «imposible mantener el volumen turístico» con el IBI de los vecinos

La Consejería insiste en que se trata de un problema de falta de recursos de los ayuntamientos y que este «impuesto» no solucionaría nada

En numerosos lugares, la tasa se paga al alojarse en un establecimiento hotelero. v. m.
José María Aguilera

Málaga y Sevilla, dos de los principales motores económicos y turísticos de Andalucía, presionan a la Junta para implantar el modelo de tasa turística que funciona en otros lugares y que en la Comunidad aún recibe el rechazo de gran parte del sector. ... Ambos alcaldes, Francisco de la Torre y José Luis Sanz, abogan por ese impuesto al turista, generalmente por noche, con el fin de que el dinero recaudado sirviera para ofrecer mejores servicios y de mayor calidad en cuanto a limpieza de basura, seguridad y mantenimiento urbano.

