Loot Boxes: uno de cada tres menores andaluces ya compra estas 'cajas de recompensa' por internet

El entorno es cada vez más abstracto, menos sólido, al pasar del plano físico al virtual. En el estudio elaborado por el grupo IASED de la Universidad de Sevilla, se ha detectado una cuestión que carece de una regulación clara precisamente por su complejidad. ... Uno de cada tres menores andaluces compra 'cajas de recompensa' por internet. Las conocidas como 'Loot Boxes' pero... ¿qué son estos productos y por qué son peligrosos para niños y adolescentes?

Los psicólogos y educadores fijan la luz sobre los videojuegos, con mayor prevalencia entre los jóvenes muy por encima del ciberacoso, el 'grooming', el 'sexting' o las apuestas 'on line'. Porque la gran mayoría de chicos y chicas juegan y de la mesa se ha pasado a la red de redes. Aquí aparecen estas 'loot boxes' o botines, como esos tesoros de los míticos piratas. Los juegos ofrecen la posibilidad de adquirir estos productos a cambio de algo de dinero, micropagos por unas pocas monedas de euros.

La gran diferencia con otros artículos virtuales es que se desconoce que habrá dentro de esta caja sorpresa, es una cuestión de azar. Por lo que el riesgo encarrila en una doble vía: fomenta la adicción (y en casos graves puede inducir a la ludopatía) y no hay control sobre lo que adquiere el menor, que puede ser algo (violento, sexual) no apto para su consumo.

En los grupos de discusión se analizó la cuestión y en numerosos casos se compra esta caja sin la supervisión parental, entre otros motivos por ser de muy baja cuantía.

Las 'loot boxes' suponen una clara amenaza que no tiene una respuesta conjunta y global. En el caso más extremo, las autoridades de Bélgica y los Países Bajos las han prohibido. En España, el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta (2024) el anteproyecto de una ley orgánica para la protección de menores de edad en los entornos digitales. Incluye una prohibición expresa a que niños y adolescentes accedan a los mecanismos aleatorios de recompensa en los videojuegos. Sin embargo, todavía no se ha materializado