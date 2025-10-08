El 15% de adolescentes andaluces recibe solicitudes de adultos con intenciones sexuales a través de redes sociales

Es un nuevo reto. El inexorable paso del tiempo origina desafíos insólitos de la mano de la evolución. La irrupción de internet y la eclosión de las redes sociales genera conflictos que se renuevan prácticamente a diario. Y a una velocidad inusitada que obliga ... a afrontarlos de manera integral, reflexiva, con una calma que contrasta con la celeridad del problema.

El grupo de investigación IASED ( Interpersonal Aggression and Socio-Emotional Development) de la Universidad de Sevilla ha elaborado un estudio como base para la implementación de su proyecto Be Safe. Desde la psicología educativa, se trabaja para detectar esas nuevas amenazas para los adolescentes y dotarlos de las herramientas necesarias con las que afrontarlas y reducirlas. En esta primera fase de recogida de datos, se extrae que cerca del 15% de adolescentes andaluces (14,5%) ha recibido solicitudes de adultos con intenciones sexuales a través de redes sociales.

También se le conoce como 'grooming'. Este anglicismo se refiere al acercamiento de un adulto a un menor, principalmente a través de internet, en el que se hacen pasar también por adolescentes para establecer una amistad, una conexión que deriva en proposiciones de índole sexual. Existe un engaño pederasta, incluso aumentado por la introducción de imágenes falsas. En un 6% de las situaciones termina habiendo una interacción, es decir, los adolescentes quedan con el adulto con el que se ha generado una confianza después de conversaciones a través del móvil o el ordenador.

Alfabetización digital crítica y una regulación emocional

Aunque son las chicas las que reciben mayor cantidad de contactos, se equilibra esa diferencia en las interacciones, donde no hay distinción de género.

El proyecto ya ha empezado a diseñar esas armas para combatir el 'grooming'. Para frenarlo, para anularlo. Pasa principalmente por una «alfabetización digital crítica y una regulación emocional», sostiene Rosario del Rey, catedrática en el departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en la US y directora del plan. «El uso de la tecnología no solamente tiene que ser una competencia técnica, sino también una competencia social y ciudadana». Obligar al receptor a hacerse preguntas como ¿quién va a querer contactar conmigo? ¿Con qué intención? ¿Cuáles son las posibilidades de que la otra persona puede ser quién creo que es?

A su vez, un conocimiento de uno mismo, el fortalecimiento de su autoestima, el impulso para fomentar la búsqueda de apoyo exterior. El trabajo con la familia resulta fundamental y, ante la complejidad del problema, Del Rey pide que se asuma que «es un nuevo reto. Igual que cuando los chicos salen a la calle preguntamos: '¿A dónde va?, ¿cómo va?, ¿con quién va?', pues esa misma preocupación se ha de tener con las redes sociales, que son otro contexto de desarrollo«. No se ha de demonizar a las nuevas tecnologías, sino »comprender por qué son importantes para ellos. De hecho, lo están usando para el desarrollo competencial, pero también para el desarrollo socio-moral«.

El 'grooming', las apuestas on line y el 'sexting' tienen mayor prevalencia

Durante las entrevistas y la recogida de datos, los responsables del proyecto han detectado la falta de concordancia, las diferencias entre los problemas que señalaban los jóvenes, las familias y el profesorado. Las familias están fundamentalmente preocupadas por el ciberacoso o las noticias falsas, mientras que los docentes señalan el 'grooming', las apuestas online y el 'sexting' (envío de contenido sexual explícito) sin consentimiento, problemas que tienen mayor prevalencia. Poseen mayor impacto.

«El impacto emocional de satisfacción vital no solamente está vinculado con el riesgo en el que están implicados, sino también con unas claves que les protegen», apunta Rosario del Rey. Cita como ejemplos la revelación, que se refiere a la comunicación espontánea de los hijos con sus progenitores y sus figuras de apego. También el sentimiento de pertenencia a un grupo. Son aspectos que protegen ante los riesgos señalados, que son fundamentales y por ello el estudio no sólo se focaliza en la detección del riesgo y la conciencia del uso seguro, sino en el fortalecimiento de esos factores que sirven de protección.

Son variables contextuales, al igual que hay variables cognitivas, como que los jóvenes que pueden hacer una interpretación de un pensamiento más abstracto cuentan con mayor actitud crítica y por tanto están más protegidos. Hay que sumar la mencionada autoestima. En la influencia externa, es muy importante el control y la mediación parental, conceptos anteriormente reseñados.

Desde la Universidad y las administraciones públicas van armando los cimientos de un proyecto integral que a cada paso va a su vez abriendo diferentes focos de estudio por la velocidad con la que se desarrollan los conflictos y aparecen nuevos desafíos.