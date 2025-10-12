Juanma Moreno reivindica en la Fiesta Nacional el Descubrimiento de América y «la España serena que se entiende»

«La España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos». Es el país que ha reivindicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), en un vídeo publicado este domingo en su cuenta oficial ... de X (antiguo Twitter) coincidiendo con la Fiesta Nacional que se celebra el 12 de octubre, en la que estará un año más en la tribuna de autoridades en el desfile que recorre el centro de Madrid.

Para festejar el Día de la Hispanidad, el presidente andaluz ha hecho acompañar su mensaje de concordia, en medio de un clima de polarización política permanente, con un vídeo de unos 35 segundos de duración que reivindica distintas gestas históricas, como el Descubrimiento de América en 1492 y la extensión de la lengua y cultura hispánicas por gran parte del mundo. «Somos un gran país», apunta el vídeo, que finaliza con una felicitación por el Día de la Hispanidad que también se conmemora en esta jornada.

🇪🇦 Es #12Octubre y como cada año celebramos todo lo que nos une como españoles.



Reivindico la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos.



Las mejores cosas las hemos logrado juntos.



¡Feliz #DíaDeLaHispanidad! pic.twitter.com/gRZ4fqWxTp — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 12, 2025

Juanma Moreno, que asiste en Madrid a los actos de celebración de la Fiesta Nacional presididos por los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, defiende que, «como cada año», en este 12 de octubre «celebramos todo lo que nos une como españoles».

«Reivindico la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos», advierte el presidente andaluz. Incide en que «las mejores cosas las hemos logrado juntos». Su mensaje finaliza con una felicitación por el Día de la Hispanidad.