Juanma Moreno reivindica en la Fiesta Nacional el Descubrimiento de América y «la España serena que se entiende»

El presidente andaluz publica un vídeo en sus redes sociales que pone el acento en lo que «nos une» como españoles con motivo del Día de la Hispanidad

Sigue en directo el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Fiesta Nacional

Juanma Moreno, este 12 de octubre en Madrid, junto a los presidentes de Galicia, Cantabria y Asturias en 2023 ep
Antonio R. Vega

«La España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos». Es el país que ha reivindicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), en un vídeo publicado este domingo en su cuenta oficial ... de X (antiguo Twitter) coincidiendo con la Fiesta Nacional que se celebra el 12 de octubre, en la que estará un año más en la tribuna de autoridades en el desfile que recorre el centro de Madrid.

