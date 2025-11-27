Juanma Moreno, al PSOE: «No se puede utilizar el dolor de las mujeres para sacar un puñado de votos»

«La verdad siempre se abre camino. Ayer hubo una comisión de seguimiento de los cribados de cáncer de mama y estuvo Amama con una actitud constructiva. Ustedes las han utilizado, y eso es vergonzoso, las han manoseado. Tengo el máximo respeto a las mujeres ... que han sufrido el problema del cáncer de mama, pero me parece indigno que se intente sacar rédito electoral de ello. Eso nunca lo había visto. No se puede utilizar el sufrimiento de esas personas para sacar un puñado de votos». El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha afeado este jueves a la portavoz del PSOE, María Márquez, el papel que su partido está jugando en la crisis de los cribados del cáncer de mama en la réplica a la intervención de los socialistas en el Debate del Estado de la Comunidad, que se celebra en el Parlamento Andaluz.

Márquez ha centrado gran parte de su intervención inicial en la crítica al Gobierno por su gestión de los cribados, que ha desembocado en la dimisión de una consejera, Rocío Hernández Soto y en la reorganización del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La portavoz socialista se ha ensañado con Moreno a cuenta de los problemas de la detección precoz del mal oncológico en el pecho. «¿Que nosotros hemos manipulado a Amama. ¿Cabe mayor desprecio? ¿Usted se cree que las mujeres son tontas, que no pueden pensar por sí solas? No cabe mayor paternalismo», se ha quejado.

Libros y llantos

«Andalucía es el grito de las mujeres de cáncer aunque el Gobierno las persigue. Moreno Bonilla, su tiempo ya pasó. Andalucía le ha quedado muy grande», ha lamentado la portavoz del PSOE, que ha insistido en el «desmantelamiento de los servicios públicos, porque usted trabaja para los ricos».

Márquez ha sacado a pasear durante su segundo turno de palabra el momento tenso que se vivió este miércoles en el Parlamento, cuando una mujer afectada por cáncer le reprochó a Moreno a gritos que «le había arruinado la vida». «Ésa es su Andalucía: usted sonríe presentando su libro y otras lloran mientras tanto desconsoladas».

La supuesta privatización de la sanidad ha sido el eje del discurso de Márquez, que ha añadido que la política de Juanma Moreno se basa en «en la corrupción y en las mentiras».

«Ha convertido a los andaluces en clientes, los derechos en facturas», ha agregado Márquez, a quien Moreno le ha afeado que solo tire del «monotema», cuando en realidad «el nivel más alto de conciertos en la sanidad pública se alcanzó en 2014, con el PSOE en la Junta».

La trama de Almería

La portavoz socialista también se ha referido a la trama del PP del PP de Almería. «Cuántos contratos tiene su Gobierno con ellos», se ha preguntado Márquez.

«Qué papelón, señora Márquez. Serénese. Sé que está pasando por una mala situación, por un mal momento. Están acorralados por la incoherencia y la corrupción», ha respondido el presidente de la Junta.

«Actuamos en cinco minutos con una sola nota de prensa. En breve habrá un nuevo presidente de la Diputación. Qué más quieren», ha sostenido el presidente del PP andaluz.