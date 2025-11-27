Suscríbete a
DEBATE DEL ESTADO DE LA COMUNIDAD

Juanma Moreno, al PSOE: «No se puede utilizar el dolor de las mujeres para sacar un puñado de votos»

El PSOE critica que el Gobierno de la Junta se basa en «corrupción, mentiras y privatización»

Juanma Moreno pone fin a la crisis de los cribados: el SAS comunicará los resultados de la mamografía y hará biopsia el mismo día

La portavoz del PSOE en el Parlamento, María Márquez
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

«La verdad siempre se abre camino. Ayer hubo una comisión de seguimiento de los cribados de cáncer de mama y estuvo Amama con una actitud constructiva. Ustedes las han utilizado, y eso es vergonzoso, las han manoseado. Tengo el máximo respeto a las mujeres ... que han sufrido el problema del cáncer de mama, pero me parece indigno que se intente sacar rédito electoral de ello. Eso nunca lo había visto. No se puede utilizar el sufrimiento de esas personas para sacar un puñado de votos». El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha afeado este jueves a la portavoz del PSOE, María Márquez, el papel que su partido está jugando en la crisis de los cribados del cáncer de mama en la réplica a la intervención de los socialistas en el Debate del Estado de la Comunidad, que se celebra en el Parlamento Andaluz.

