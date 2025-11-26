Gritos de Amama a Juanma Moreno tras el pleno del Parlamento andaluz: «Me habéis arruinado la vida»

Al final del pleno del Parlamento andaluz la voz de Anabel Cano espetó: «Juanma, me habéis arruinado la vida, estoy muerta en vida«. Es una de las afectadas por los errores en los cribados del cáncer de mama, que estaba en la sesión para ... apoyar la iniciativa parlamentaria de Marea Blanca para mejorar la calidad de la Sanidad en Andalucía. Cano es una de las cientos de mujeres que desarrollaron cáncer de mama durante meses sin saberlo. »A mí me han operado casi un año después y, si me lo hubieran hecho un año antes, a lo mejor no hubiera llegado donde estoy ahora«, señalaba este miércoles en declaraciones a AFP.

Los gritos de la mujer en contra del presidente de la Junta de Andalucía tuvieron que ser acallados por los propios trabajadores del Parlamento. La normativa de la Cámara andaluza prohíbe a los invitados mostrar apoyo o rechazo a los representantes políticos.

Anabel Cano se hizo una mamografía en noviembre de 2023 y le dijeron que si en 15 días no la habían llamado es que todo estaba en orden. No fue así. Los meses fueron pasando sin noticias, pero un año después, la llamaron para un nuevo control que detectó el cáncer. Ella es la primera víctima de estos fallos que ha presentado una denuncia contra el Sistema de Salud Andaluz (SAS).

El escándalo lo destapó en septiembre la asociación Amama Andalucía (Asociación de mujeres con cáncer de mama), tras haber recopilado durante meses las alertas de sus afiliadas. Este miércoles Cano quiso ser escuchada y alzó la voz. Tras el episodio se dirigió a la prensa que quedaba en la Cámara para decir que son un grupo de mujeres que «no quieren morir de cáncer, sino de viejas».