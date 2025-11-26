Suscríbete a
ABC Premium

Gritos de Amama a Juanma Moreno tras el pleno del Parlamento andaluz: «Me habéis arruinado la vida»

Anabel Cano, la primera afectada por el fallo en los cribados en denunciar al SAS, reprochó su situación al presidente de la Junta de Andalucía

Amama admite ahora que no sabe cuántas mujeres hay afectadas por los fallos en los cribados en Andalucía

Anabel Cano en el Parlamento de Andalucía
Anabel Cano en el Parlamento de Andalucía EFE
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al final del pleno del Parlamento andaluz la voz de Anabel Cano espetó: «Juanma, me habéis arruinado la vida, estoy muerta en vida«. Es una de las afectadas por los errores en los cribados del cáncer de mama, que estaba en la sesión para ... apoyar la iniciativa parlamentaria de Marea Blanca para mejorar la calidad de la Sanidad en Andalucía. Cano es una de las cientos de mujeres que desarrollaron cáncer de mama durante meses sin saberlo. »A mí me han operado casi un año después y, si me lo hubieran hecho un año antes, a lo mejor no hubiera llegado donde estoy ahora«, señalaba este miércoles en declaraciones a AFP.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app