Juanma Moreno critica que una andaluza como María Jesús Montero sea la «autora intelectual» de la ruptura de la igualdad entre españoles

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado este miércoles «inconcebible» que la «autora intelectual» y «material» de una financiación singular de Cataluña sea una andaluza como la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, sobre todo, cuando supone una «ruptura de la igualdad» entre españoles y «traicionar» a Andalucía.

Durante su intervención ante la Junta Directiva del PP-A, celebrada en Sevilla, Moreno ha señalado que le cuesta «trabajo creer» que desde un partido «progresista y socialdemócrata» como el PSOE «se rompa la solidaridad entre los territorios de España» y «se privilegie al que más tiene en detrimento del que menos tiene».

«Pero si todo eso ya es inconcebible, más inconcebible aún es que la autora intelectual y material de esas decisiones sea una andaluza«, ha añadido el presidente de la Junta, en referencia a Montero.

«O sea, que una andaluza traiciona los principios de la socialdemocracia, los principios de la solidaridad entre españoles, los principios de igualdad entre españoles, y, para colmo, traiciona los intereses y el porvenir de Andalucía», según ha dicho. Según Moreno, eso «es exactamente lo que está sucediendo en España» y ha puesto el acento en que en un mes estival como julio se tomen decisiones tan importantes como es una financiación singular para Cataluña.

Se pone «en solfa» la igualdad

«Se reúnen en una mesa dos supuestos países, porque a un lado el Gobierno de Cataluña y al otro lado el Gobierno de España, pero sin que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, que es la competente en la materia, esté presente, para negociar lo que ellos llaman una financiación singular«, ha dicho. Ha indicado que se ha puesto »en solfa« principios fundamentales como la solidaridad y la igualdad entre los ciudadanos de un estado y la capacidad de redistribuir riqueza.

Moreno ha insistido en que una andaluza como Montero le quiere «dar más dinero a los que más privilegio y más recursos tienen». «¿Qué manera de construir un país así?», se ha preguntado Moreno, quien ha planteado «cómo podemos progresar de verdad si no somos capaces de garantizar la igualdad entre españoles y la equidad y la solidaridad».

Asimismo, ha planteado que en las actuales circunstancias, quién es «más progresista» que el PP: «Jamás nos oirán a nosotros hablar de romper la solidaridad entre ciudadanos, ni de romper la igualdad entre los españoles».

«Así que el cuento del progresismo en Andalucía y en España, se ha acabado para muchos años», ha dicho Moreno, apuntando que el PSOE ya ha demostrado que »no cree en la igualdad, ni en la solidaridad, ni en la redistribución de la riqueza».

Abandono del Pleno del Parlamento

Para Juanma Moreno, se cierra un curso político «un tanto entristecido» por todo lo que ha acontecido en torno al Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE materia de «irregularidades y de corruptelas». Ha expresado que él no se siente «feliz» por que haya «corrupción» en sus adversarios político. Ha señalado que el PP «no puede distraerse ni un segundo del principal objetivo que tiene, que no es otro que el de servir al conjunto de los españoles y de los andaluces».

En definitiva, según Moreno, el curso político va a terminar «triste» por «ver algunos espectáculos que no nos gustaría ver. Ha dicho que no le gusta «ver confrontación» o la «bronca» que se ha vivido en pleno del Parlamento. «No me gustan las peleas, ni las divisiones, ni los muros», según ha dicho.