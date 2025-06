Juan y Medio se echa a llorar al hablar de su madre: «Toda la semana esperando a que yo llegue»

Hay vínculos que trascienden el tiempo, la fama y las luces de la televisión. Uno de ellos es el lazo entre madre e hijo. En un mundo donde la exposición pública a menudo exige entereza, contención y espectáculo, los sentimientos más humanos a veces irrumpen con fuerza, recordándonos lo esencial: el amor auténtico, el que no necesita guion ni cámaras para ser real.

Precisamente es ese tipo de amor el que ha querido reivindicar Juan y Medio en su visita al programa 'Y ahora Sonsoles', donde rompió a llorar al hablar de su madre, dejando al descubierto su lado más íntimo y emocional.

Durante la conversación con Sonsoles Ónega, el popular presentador andaluz, dejó a un lado el personaje para hablar como hijo. Lo hizo con una honestidad que conmovió tanto a la audiencia como a la presentadora.

«La ilusión por ofrecerte… Lleva toda la semana esperando a que yo llegue para sacar el boquerón más gordo, y me parece tan grandioso. Ella (su madre) está esperando ofrecerme lo mejor que tiene», confesó visiblemente emocionado Juan y Medio, con lágrimas en los ojos.

Sus palabras, pronunciadas con voz entrecortada, reflejaban mucho más que nostalgia. En ellas había gratitud, orgullo y una profunda admiración por su madre, cuya dedicación y amor incondicional parecen ser, para Juan, una obra maestra en sí misma.

Un amor más grande que la Catedral de Burgos

Por su parte, Sonsoles, testigo de ese instante de vulnerabilidad, no pudo evitar abrazar al presentador: «Con lo grande que es… y cómo se me emociona». Juan no tardó en retomar la palabra, buscando una comparación que hiciera justicia al sentimiento que estaba intentado explicar: «Claro. Cuando yo veo la catedral de Burgos, que me parece una de las más grandes de la cristiandad… es una obra menor en comparación a lo que hacen la mayoría de las mujeres».

Con esta metáfora, el presentador rindió homenaje no solo a su madre, sino a todas aquellas mujeres —especialmente madres— que, día tras día, construyen desde el amor los pilares más sólidos de nuestras vidas.

«No entiendo por qué no te has casado»

Aunque muchos comentarios sobre el vídeo fueron positivos y aplaudieron su sensibilidad, no faltaron quienes cuestionaron por qué el presentador, si admira tanto a las mujeres y tiene tanto amor para dar, no se ha casado. Esta crítica es una visión reduccionista que intenta perpetuar la idea de que el respeto, el amor o la conciencia sobre la importancia de las mujeres tuvieran que demostrarse únicamente a través del matrimonio.

Pero precisamente gestos como el de Juan y Medio nos invitan a reflexionar: no es necesario tener una mujer al lado cada día para ser consciente de su valor, ni para admirar el papel esencial que desempeñan en nuestras vidas. Reconocer y honrar lo que hacen las mujeres —madres, hijas, amigas, compañeras— es una cuestión de humanidad, no de estado civil.