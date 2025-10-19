Suscríbete a
Juan José, mecánico: «Claro que la subida del petróleo afecta en que suba el combustible, pero estás pagando más del 50% de lo que pagas por litro en impuestos»

El precio de la gasolina y el diésel está formado por varios componentes, aunque la mayor parte son tasas

Juan José, mecánico, explica el motivo por el que tarda tanto en enfriar el aire acondicionado del coche: «Si el coche ha estado cerrado...»

Juan José, experto mecánico: «El día que veas una C15 en una grúa, se acerca el fin del mundo»

Juan José, mecánico, habla sobre los impuestos en el precio del combustible
Juan José, mecánico, habla sobre los impuestos en el precio del combustible TikTok / @talleresebenezer
Los precios de los combustibles siguen subiendo en España. Aunque las variaciones del petróleo influyen, el coste final que se paga en las gasolineras continúa al alza y rara vez se detiene o disminuye. Es más, a partir de enero de 2027 se prevé una nueva subida ... que afectará directamente a los conductores y al transporte en general.

