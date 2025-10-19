Juan José, mecánico: «Claro que la subida del petróleo afecta en que suba el combustible, pero estás pagando más del 50% de lo que pagas por litro en impuestos»

Los precios de los combustibles siguen subiendo en España. Aunque las variaciones del petróleo influyen, el coste final que se paga en las gasolineras continúa al alza y rara vez se detiene o disminuye. Es más, a partir de enero de 2027 se prevé una nueva subida ... que afectará directamente a los conductores y al transporte en general.

Cabe recalcar que el precio del combustible está formado por varios componentes, aunque los impuestos suponen la parte más alta. Así lo explica Juan José, mecánico en Talleres Ebenezer, en Sevilla Este, quien ha publicado un vídeo en TikTok (@talleresebenezer) en el que señala que «si no se pagaran impuestos sobre el combustible estarías pagando la mitad de lo que estás pagando ahora por el litro de combustible«.

La mayor parte de lo que se paga por el combustible son impuestos

Juan José, en el mencionado vídeo de TikTok, admite que «estoy harto de escuchar que el combustible está más caro porque ha subido el precio del petróleo y... Que no te engañen«.

A partir de ahí, este mecánico sevillano matiza que «sobre el combustible pagas cuatro cosas. Lo que es la materia prima, los gastos logísticos de distribución y los beneficio, el impuesto de hidrocarburo y el IVA. Pero piensa una cosa, el impuesto de hidrocarburo, actualmente, está aproximadamente en unos 50 céntimos el litro en los coches de gasolina y unos 40 céntimos el litro en los vehículos diésel. Y el IVA se calcula sobre el total de la suma de todo, por lo que aparte del impuesto de hidrocarburo estás pagando el IVA sobre el impuesto de hidrocarburo, que ambos son impuestos«

Por último, indica que «claro que la subida del petróleo afecta en que suba el combustible, pero no te olvides nunca de que estás pagando más del 50% de lo que pagas por litro en impuestos«.