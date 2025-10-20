Junta y Ayuntamiento de Jaén, a la gresca por otra demora más en el tranvía

El tranvía de Jaén continúa siendo una fuente inagotable de reproches, declaraciones cruzadas y acusaciones desde que se anunció hace ya catorce años. La visita de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, a las cocheras del tranvía ha vuelto a evidenciar el clima de tensión ... , e incluso, de abierta crispación entre las administraciones implicadas, convirtiéndose en un nuevo episodio de confrontación que anticipa el peso que tendrá este asunto en la próxima campaña electoral, ya presente en Andalucía aunque aún no oficialmente iniciada.

El PSOE ya había calentado el ambiente desde el día anterior calificando la visita de la consejera como «fallida». Durante la visita, el desencuentro entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén ha quedado patente y visible ante los medios. Tras las declaraciones previas, ambas comitivas, la autonómica y la municipal, esta última integrada por representantes de Jaén Merece Más y el PSOE, han continuado el recorrido por las instalaciones por separado.

Díaz ha anunciado que la Junta de Andalucía prevé adjudicar antes de final de año todos los contratos de mantenimiento y operación del tranvía, con el objetivo de iniciar a principios de 2026 las pruebas con el operador, las últimas necesarias antes de su puesta en marcha. La noticia ha causado cierta sorpresa, ya que hasta ahora la Junta había sostenido que el sistema estaría funcionando a finales de 2025. Aunque se intuía un retraso, es la primera vez que se reconoce oficialmente.

Sobre los próximos pasos, Díaz ha avanzado que este miércoles el tranvía volverá a circular por las calles de Jaén para comprobar la coordinación entre la semaforización urbana y la señalización ferroviaria, además de evaluar el nuevo sistema de demanda de emergencia.

Antes de este anuncio, la primera teniente de alcalde, María Espejo (Jaén Merece Más), que acudió en ausencia del alcalde, Julio Millán, ha seguido la línea crítica marcada por el PSOE y afeándole la consejeraque el convenio de financiación entre el Ayuntamiento y la Junta «es mucho más exigente que otros que se han firmado, por ejemplo, en Granada». Además, el equipo de gobierno municipal ha exigido al gobierno andaluz que cumpla con los plazos previsto denunciando que los retrasos «no son fortuitos, sino que se busca que la puesta en marcha del tranvía se quiera hacer coincidir con las elecciones autonómicas».

Reproches por la falta de colaboración mutua

Desde la Junta de Andalucía se insiste en reclamar «la máxima colaboración del Ayuntamiento» para realizar tareas de limpieza y mantenimiento del trazado, competencia municipal. Según fuentes de la consejería, el Ayuntamiento no ha abonado las dos facturas remitidas por la puesta a punto de la infraestructura y ha entregado con cinco meses de retraso la documentación contable necesaria, lo que habría demorado la licitación de la explotación.

La Junta también acusa al consistorio de incumplir varios compromisos recogidos en el convenio: establecer una política de aparcamiento acorde al fomento del transporte público; reordenar el transporte urbano para evitar duplicidades con el tranvía; acometer la reordenación semafórica que garantice su prioridad de paso; y realizar el estudio sobre la ubicación de la futura estación de autobuses en Vaciacostales.

Asimismo, la administración autonómica asegura haber reclamado en numerosas ocasiones que el Ayuntamiento repare los adoquines del viario que cruza el trazado, evite el vertido de restos de poda y basura, impida el tránsito y estacionamiento de vehículos pesados sobre la vía, establezca un plan de podas y vigilancia y controle el riego de los jardines que, según la Junta, «inundan los cuadros eléctricos del sistema».

Por su parte, desde el Ayuntamiento, Espejo recordó que la petición unánime del consistorio y de los comerciantes es que «queremos que esté funcionando en Navidad para beneficiar al tejido comercial del centro», y reclamó «transparencia en las modificaciones y en los costes reales de mantenimiento, que posteriormente va a repercutir la Consejería de Fomento en este Ayuntamiento».

El también concejal del área Económica, Francisco Lechuga, presente en la visita, ha señalado que «el acuerdo del año 2021, con Millán como alcalde, asumimos una parte del coste, 9,5 millones de euros que ya se están liquidando por parte de la Junta de Andalucía, con dos liquidaciones que nos han realizado ya de cerca de un millón de euros cada una, por lo que decir que el Ayuntamiento no está pagando nada es radicalmente falso».

Lechuga subrayó el «compromiso de este Gobierno de cumplir lo firmado: los cuatro millones de la puesta en marcha y el 25 % del déficit tarifario, que es lo acordado con la Junta de Andalucía».

Además, ha sostenido que «la Junta de Andalucía está subvencionada por fondos europeos con 4,5 millones de euros, subvención finalista con nombre y apellidos para esta puesta en marcha». «Vamos a seguir reivindicando lo que es justo, no para el Ayuntamiento, para la ciudad de Jaén», ha concluido.

Finalmente, Lechuga afeó a la consejera que «pida al Ayuntamiento que actúe en el trazado cuando ella misma ha podido comprobar cómo por todo el recorrido del tranvía el equipo del concejal José María Cano tiene a decenas de operarios limpiando y adecuando las zonas verdes del sistema tranviario».

Más allá de los plazos y los anuncios, el tranvía de Jaén se ha consolidado como el símbolo más visible del desencuentro institucional entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Lo que nació como un proyecto de modernización y transformación del transporte público en la capital jiennense se ha convertido, catorce años después, en un campo de batalla política cuyas acusaciones van cambiando de forma y de siglas políticas en función del gobierno de turno.