Junta y Ayuntamiento de Jaén, a la gresca por otra demora más en el tranvía

Ambas administraciones se acusan de falta de colaboración y compromiso en la puesta en marcha del tranvía 14 años después

El tranvía no acometerá hasta principios de 2026 las pruebas con operador sin pasajeros. El Ayuntamiento exigía que estuviera en marcha para la campaña de navidad

El tranvía de Jaén ensaya su recorrido comercial tras 14 años parado

Rocío Díaz en el interior de uno de los vagones del tranvía
Marta Negrillo

Jaén

El tranvía de Jaén continúa siendo una fuente inagotable de reproches, declaraciones cruzadas y acusaciones desde que se anunció hace ya catorce años. La visita de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, a las cocheras del tranvía ha vuelto a evidenciar el clima de tensión ... , e incluso, de abierta crispación entre las administraciones implicadas, convirtiéndose en un nuevo episodio de confrontación que anticipa el peso que tendrá este asunto en la próxima campaña electoral, ya presente en Andalucía aunque aún no oficialmente iniciada.

