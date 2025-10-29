Suscríbete a
Desmienten que el lince blanco fotografiado en Jaén sea leucístico: su color se debe a una extraña despigmentación temporal

El color blanco no se debe a un motivo genético, sino a una decoloración temporal del pelaje que puede volver a su tono pardo habitual

Javier Salcedo, coordinador Proyecto Lince: «El animal existe, la fotografía es real, pero se están diciendo muchas cosas que no tienen sentido»

Los linces hacen de un cementerio de Jaén su casa

Lince blanco
Lince blanco ángel hidalgo
Marta Negrillo

Marta Negrillo

Jaén

El Proyecto Lince (Life Lynx Connect) ha salido al paso de las informaciones que en los últimos días han circulado sobre el supuesto primer caso de leucismo registrado en un lince ibérico. El coordinador del regional del Plan de Recuperación del Lince Ibérico en ... Andalucía, Javier Salcedo, ha desmentido que el ejemplar fotografiado recientemente en la provincia de Jaén sea leucístico y ha explicado que se trata de un fenómeno reversible relacionado con causas ambientales.

