Cuatro heridos tras un atropello en un paso de peatones en Jaén

Un total de cuatro personas han resultado heridas en la tarde de este sábado en un atropello en un paso de peatones ocurrido en Jaén capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Varios testigos han llamado al teléfono 112 sobre las 17,30 horas para pedir ayuda porque un turismo había atropellado a varias personas en la confluencia entre las avenidas Ruiz Jiménez y Madrid. De inmediato, el centro coordinador ha activado a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 para que acudiera al lugar de los hechos.

Fuentes de la Policía Local y sanitarias han confirmado al 112 que el atropello ha ocurrido en el paso de peatones más cercano a la avenida Ruiz Jiménez y que cuatro personas han resultado heridas y han sido evacuadas a un centro hospitalario. No han trascendidos más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido este suceso

Más temas:

Peatones

Emergencias

Jaén