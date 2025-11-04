La IA en Andalucía: de la robótica industrial a la logística del Ejército

La variedad de empresas andaluzas que se han subido al carro de la Inteligencia Artificial es amplia y abarca a sectores diversos. Uno de los principales nichos en los que florecen las aplicaciones de la IA es el sanitario, y en este sentido ... destaca la firma Oslice Technology, una 'startup' jiennense que ofrece servicios de automatización industrial y robótica avanzada, visión e inteligencia artificial, aportando soluciones capaces de mejorar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas en multitud de sectores.

Tal y como explica Oslice Technology, «la visión artificial consiste en digitalizar la humana, en generar algoritmos para el control dentro de los diferentes sectores de la industria con cámaras y sistemas de iluminación simulando la acción humana ante un estímulo visual». Para ello, la compañía emplea herramientas similares a las del ojo humano «hasta complejas soluciones hiperespectrales que permiten observar propiedades que son invisibles a simple vista».

En Granada despunta Clover Biosoft, que ha desarrollado un software dirigido al mercado investigador que procesa datos bacterianos y gracias a algoritmos avanzados de Inteligencia Artificial es capaz de identificar la cepa particular causante de una infección en cuestión de horas, acortando drásticamente el tiempo de detección, que habitualmente es de varios días.

En Córdoba hay varias firmas que se han convertido en un ejemplo de empleo exitoso de la IA. Una de las precursoras de estas técnicas fue Paythunderd, que combina soluciones de pagos con el desarrollo de tecnología propia de Inteligencia Artificial, tecnología que ha aplicado también para la construcción de un robot de transporte. La compañía nació en 2014 y apenas tres meses después la firma se convirtió en la primera empresa andaluza en seleccionada para el Silicon ValleyImmersion Program, un proyecto que le sirvió para darse a conocer en esta parte de Estados Unidos caracterizada por el desarrollo tecnológico.

En la misma ciudad en la que nació Paythunderd se está desarrollando un gran proyecto, en este caso de carácter público, que tiene a la tecnología avanzada y a la IA como uno de sus estandartes. Se trata de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que está en construcción con un coste total de 350 millones de euros y que supondrá la agrupación de once de las doce instalaciones de mantenimiento de material militar de España en un complejo que contará con los más altos estándares tecnológicos. Este macrocentro albergará sistemas basados en la robótica, la inteligencia artificial, impresión en 3D, y realidad virtual y aumentada, entre otros.

En el proyecto está integrada la Universidad de Córdoba (UCO), que trabaja en el proyecto Silpre, el 'cerebro' tecnológico para la BLET, y lo hace de la mano de Indra, Navantia y el Ministerio de Defensa. Justamente, Indra fabricará en Córdobauna nueva generación de radares, conocidos también como 'radares planos', que pueden ser instalados en aviones de combate, barcos de guerra, fragatas lanzamisiles, cruceros de guerra pesados, portaaviones y aviones de reconocimiento, así como para la vigilancia espacial y antidrones.