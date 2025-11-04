Suscríbete a
La IA en Andalucía: de la robótica industrial a la logística del Ejército

Una empresa de Jaén fabrica 'ojos' artificiales, otra de Granada localiza la cepa de las infecciones en horas, y en Córdoba el Ejército de Tierra aplica la tecnología puntera a la logística

Salud impulsa el uso de la inteligencia artificial en la atención y el diagnóstico en Andalucía

Un mecanismo de visión artificial diseñado por la empresa jiennense Oslice Technology
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

La variedad de empresas andaluzas que se han subido al carro de la Inteligencia Artificial es amplia y abarca a sectores diversos. Uno de los principales nichos en los que florecen las aplicaciones de la IA es el sanitario, y en este sentido ... destaca la firma Oslice Technology, una 'startup' jiennense que ofrece servicios de automatización industrial y robótica avanzada, visión e inteligencia artificial, aportando soluciones capaces de mejorar la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas en multitud de sectores.

