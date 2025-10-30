Así es el radar Nemus que Indra producirá en Córdoba

Indra desembarcará en Córdoba para producir radares para el Ministerio de Defensa con una inversión de 56 millones de euros. Se instalará en el polígono de Las Quemadas. Su objetivo es producir, según ha anunciado este jueves, un centenar de radares tipo Nemus ... a partir de 2026.

El objetivo es detectar proyectiles y drones para convertirse en la principal barrera antiaérea de España y Europa. Pero, ¿qué es un radar Nemus? El sistema Nemus está basado en un radar de barrido electrónico AESA, de pequeñas dimensiones y peso, diseñado para instalarse en vehículos mecanizados y carros de combate para detectar, identificar y realizar el seguimiento de drones, microdrones y todo tipo de proyectiles, desde misiles anticarro y lanzagranadas hasta municiones tipo flecha, que alcanzan velocidades supersónicas, con el objetivo de activar las contramedidas necesarias para neutralizarlos.

Indra estima que los radares Nemus son el sistema más avanzado de su clase en Europa. Está dotado de inteligencia para discriminar falsos blancos y resistir intentos del adversario de interferir en su funcionamiento mediante técnicas de 'jamming'. También se distingue de otros sistemas por su capacidad para operar en condiciones meteorológicas extremas, tanto de humedad como de frío o calor.

En un momento en que Europa apuesta por su autonomía en materia de Defensa tras el desapego de Estados Unidos a colaborar en esta materia, Indra ha desarrollado esta tecnología que es clave para asegurar la soberanía y autonomía del cualquier ejército del Viejo Continente.

Se trata de una herramienta imprescindible para operar en las acciones de Defensa actuales, en los que se ha impuesto el uso masivo de drones de coste relativamente bajo, pero que representan una importante amenaza para activos de gran valor.

Precisamente, este sistema es una de las soluciones de vanguardia que la compañía que tendrá sede en Córdoba desarrolla para digitalizar y dotar de inteligencia a los vehículos militares.

Ya ha sido probado

Además, este radar Nemus ya ha sido probado en su prototipo. De hecho, la primera prueba se ha realizado en el mes de mayo pasado con éxito, puesto que demostró su capacidad de protección activa contra drones y proyectiles en carros de combate Leopard en el Centro de Instrucción de las Unidades Acorazadas (CENAD) del Ejército de Tierra en Zaragoza.

Los ejercicios se llevaron a cabo en presencia del director de Adquisiciones del Mando Logístico del Ejército (MALE), el general de brigada Luis Sanz Muñoz, así como personal del Ejército y el equipo de ingenieros de Indra.

Las pruebas tuvieron como objetivo comprobar que el radar Nemus se integra en la plataforma Leopard. Estos ejercicios dieron continuidad a las pruebas realizadas por Indra en el mes de julio con este mismo sistema en el Centro de Evaluación y Experimentación radioeléctrica (CEAR) del Ejército en Guadalajara.