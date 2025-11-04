Suscríbete a
La implantación de la Inteligencia Artificial (IA) en Andalucía se aleja de la media de España y es la mitad que en Madrid

El uso de la tecnología se abre paso poco a poco en los ámbitos de la salud, como en el proceso de los cribados de cáncer, y en la empresa

El cribado de cáncer de mama con Inteligencia Artificial de Córdoba se extenderá a toda la región

Implantación de la Inteligencia Artificial en Andalucía

Empresas TIC que desarrollan actividad en el ámbito de la IA

Infraestructuras científicas y tecnológicas que pueden convertirse en activos de interés para el impulso de la IA

23

110

56

Entidades

generadoras de conocimiento en el ámbito de la IA

Distribución por

provincias

5

1

8

6

2

2

1

2

52

1

19

11

6

7

2

7

1

3

30

3

7

2

5

6

Porcentaje de empresas que usan IA por Comunidades

Datos de 2023

Madrid

C. Valenciana

Aragón

Cataluña

Galicia

Navarra

Extremadura

Asturias

Andalucía

La Rioja

País Vasco

C.-La Mancha

Murcia

Canarias

Baleares

Cantabria

Castilla y León

Ceuta

Melilla

16,8

14,1

12,7

12,3

10,9

10,6

10,2

9,9

9,6

9,6

9,5

9,4

9,4

9,2

Media

en España

8,2

11,8

7,6

7,4

7

2,5

Fuentes: Junta de Andalucía / Agencia Digital de Andalucía

Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Andalucía está lejos de las posiciones de cabeza en España en la implantación de la Inteligencia Artificial (IA) y además se encuentra por debajo de la media de las empresas que las usan en el conjunto del territorio nacional.

El informe 'Estrategia ... Andaluza de IA 2030', emitido por la Agencia Digital de Andalucía de la Junta sitúa a la comunidad autónoma en el noveno puesto en relación con el resto de las regiones, ya que el porcentaje de compañías que emplean esta tecnología es del 9,6 por ciento, a distancia del 11,8 por ciento que reporta el promedio estatal y a mucha distancia de las zonas del país que lideran la estadística.

