La implantación de la Inteligencia Artificial (IA) en Andalucía se aleja de la media de España y es la mitad que en Madrid

Andalucía está lejos de las posiciones de cabeza en España en la implantación de la Inteligencia Artificial (IA) y además se encuentra por debajo de la media de las empresas que las usan en el conjunto del territorio nacional.

El informe 'Estrategia ... Andaluza de IA 2030', emitido por la Agencia Digital de Andalucía de la Junta sitúa a la comunidad autónoma en el noveno puesto en relación con el resto de las regiones, ya que el porcentaje de compañías que emplean esta tecnología es del 9,6 por ciento, a distancia del 11,8 por ciento que reporta el promedio estatal y a mucha distancia de las zonas del país que lideran la estadística.

Las cuatro comunidades autónomas con mayor implantación de la IA son Madrid (16,8 por ciento), que se queda cerca de duplicar el dato andaluz, Valencia (14,1), Aragón (12,7) y Cataluña (12,3). Estas regiones son las únicas que se sitúan por encima de la media nacional, «lo que muestra las desigualdades territoriales en este indicador».

La aplicación de estas 'apps' tecnológicas en la mejora del programa de detección precoz del cáncer de mama, cuyos fallos han puesto contra las cuerdas al Gobierno andaluz, han vuelto a poner de actualidad las posibilidades de la Inteligencia Artificial para agilizar los procesos de gestión.

El punto de partida del empleo de estos avances en el campo de la salud es la Plataforma de Medicina Computacional de Andalucía, dependiente de la Fundación Progreso y Salud, y que se centra en la promoción del manejo del 'big data' biomédico dentro del sistema sanitario, incluyendo áreas de trabajo como la genómica, la imagen médica y la información clínica para hacer más sostenible el sistema sanitario público.

Los pasos que da Andalucía en la integración de los procesos tecnológicos se incardinan en la 'Estrategia de Salud Digital 2021-2027' aprobada por el Ministerio de Sanidad, y que fija las pautas para la transición hacia una asistencia que no se deje atrás las posibilidades que ofrecen los procedimientos y los modos de vanguardia. La Atención Primaria es clave en este entramado: el Gobierno central abonó en 2023 la cantidad de 37,4 millones de euros para tecnificar sus procedimientos.

La Administración regional es consciente del potencial de la IA en todos los ámbitos: el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó en febrero de 2022 la citada 'Estrategia Andaluza de IA', que ha alumbrado el documento que hace la foto fija de la situación actual.

La Universidad de Granada, puntera

Si el balance no es especialmente favorable para la comunidad, sí que hay elementos para confiar en una rápida evolución positiva. Por ejemplo: la Universidad de Granada es la institución académica que tiene más investigadores sobre la IA en toda España, con veinte estudiosos en la materia, justo el doble que la entidad que ocupa el segundo lugar, la Autónoma de Madrid.

«En Andalucía existen importantes centros, 'hubs' y parque tecnológicos que son una gran oportunidad para establecer un ecosistema IA andaluz», señala el informe, que añade que en estas instalaciones «se encuentran establecidas grandes compañías tecnológicas, pymes e incubadoras de 'startups' tecnológicas, así como centros de innovación especializados en áreas tecnológicas emergentes y el alto potencial, como son la microelectrónica, las tecnologías digitales como el 5G+, la ciberseguridad, la IA, la tecnología de industria 4.0, los sistemas aeroespaciales y la salud digital».

Así, en la comunidad autónoma existen al menos 189 entidades que operan en el ámbito de la IA, de las que 110 son de ámbito empresarial -como empresas de la Tecnología de la Información (TIC)-, 56 instituciones generadoras de conocimiento y 23 infraestructuras científicas y tecnológicas. Como se puede observar en el gráfico que ilustra esta información, Sevilla y Málaga son las provincias de Andalucía que tienen más compañías y entidades de este tipo, mientras que Huelva, Jaén y Almería se encuentran en una posición más relegada.

La palanca de cambio

¿Y dónde germina la semilla de la Inteligencia Artificial en Andalucía? Uno de los polos fundamentales lo constituyen los parques tecnológicos, que suman once en toda la comunidad autónoma. El informe que describe la 'Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial' destaca los tres que tienen más peso en la región. El primero de ellos es el Málaga Tech Park, con más de 22.000 empleados y que acoge 150 'startups', algunas de ellas relacionadas con la Inteligencia Artificial.

A renglón seguido figura el Sevilla TechPark -antes PCT Cartuja-, situado en la isla de la Cartuja y que agrupa a cerca de 600 compañías, el 41 por ciento de ellas en contacto directo con la IA. Y en Granada se encuentra el Parque Tecnológico de la Salud, con más de un centenar de empresas y que vuelca la innovación tecnológica en la asistencia médica.