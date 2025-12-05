Una joya del Barroco resuena de nuevo en la Sierra de Aracena

Al atractivo natural que ofrece Castaño del Robledo por estas fechas, con la estampa otoñal casi de postal que le da su perfil boscoso y su paleta de ocres casi infinita; al recogimiento al que invitan sus empedradas calles y sus centenarias casas solariegas; y ... al gustoso paladar de sus ibéricos, sus castañas y sus setas; este fin de semana esta pequeña localidad onubense le añade un sentido más para hacer mágica su visita: su sonoridad, la que le aporta el particular y único timbre de su órgano barroco, uno de los más antiguos de Europa y uno de los pocos que conserva su conjunto de tubos sonoros anterior al siglo XVIII.

En torno a esta joya patrimonial, a la puesta en valor de su singularidad y al deseo de dotarlo de una programación cultural lo más densa posible, se desarrollan las Jornadas de Jóvenes Intérpretes, que cumplen este año su quinta edición. Durante las dos veladas que dura el certamen —sábado y domingo a partir de las 19.00 horas—, un grupo de jóvenes músicos y organistas formados en la tradición de la música antigua y acompañados del profesor Javier Artigas Pina, volverán a dotar de vida al histórico órgano situado en la iglesia de Santiago.

El programa recorre, principalmente, dos siglos de música europea para tecla, con especial énfasis en los grandes maestros ibéricos del órgano: Francisco Correa de Arauxo, figura clave del barroco sevillano, aparece a lo largo de las dos jornadas con sus famosos Tientos y el delicado Canto llano de la Inmaculada Concepción con sus glosas; junto a él dialogan las páginas de Antonio Martín y Coll, Sebastián Aguilera de Heredia y Pablo Bruna, que representan lo mejor de la escuela hispana. En contraste y complemento, se escuchan obras de grandes nombres italianos como Girolamo Frescobaldi, Michelangelo Rossi, Giovanni Battista Fontana o Marco Uccellini, y del centro de Europa, como Johann Kaspar Kerll. Pasacalles, folías, bergamascas, sonatas para flautas y piezas de carácter litúrgico se suceden para que el oyente pueda viajar, en apenas dos tardes, por la sonoridad íntima, brillante y sorprendentemente viva de la música antigua.

Origen del instrumento

El órgano de Castaño fue construido por el organero Francisco Ortíguez a mitad del siglo XVIII y, tras un largo periodo de abandono, pudo ser restaurado por el maestro organero alemán Gerhand Grenzing a partir de 2005 dentro del proyecto 'Andalucía Barroca' de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Afortunadamente, a pesar del estado casi ruinoso del instrumento, su tubería (el elemento central de todo órgano) se encontraba en aceptables condiciones. A partir de esa base, y de la numerosa documentación con que se contaba, se pudo reconstruir el sistema de fuelles, el teclado y la disposición original de los registros.

Es el propio Grenzing, a partir del profundo análisis al que se sometió el órgano, el que cree que en la construcción original del instrumento se utilizaron los tubos de un órgano anterior. Si a este dato se une que Francisco Ortíguez trabajó como organero de la Catedral de Sevilla hasta mitad del siglo XVIII y que él a su vez fue el encargado de desmontar los antiguos órganos del templo sevillano (obra del flamenco Maese Jorge en el siglo XVI), todo parece indicar que esos tubos viajaron desde la capital hispalense a este rincón de la Sierra de Aracena.

Más allá de su datación exacta, lo cierto es que desde su restauración última, cada vez son más los expertos, musicólogos o simples curiosos que se acercan a Castaño del Robledo para disfrutar de cerca de esta joya del Barroco.