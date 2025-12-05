Suscríbete a
Una joya del Barroco resuena de nuevo en la Sierra de Aracena

Castaño del Robledo celebra este fin de semana sus V Jornadas de Jóvenes Intérpretes, un certamen de música renacentista y barroca que tiene en su histórico órgano a su principal protagonista

Algunos de los músicos ensayan con el órgano en la pasada edición y vista general del instrumento
Algunos de los músicos ensayan con el órgano en la pasada edición y vista general del instrumento ABC
Antonio Montes

Al atractivo natural que ofrece Castaño del Robledo por estas fechas, con la estampa otoñal casi de postal que le da su perfil boscoso y su paleta de ocres casi infinita; al recogimiento al que invitan sus empedradas calles y sus centenarias casas solariegas; y ... al gustoso paladar de sus ibéricos, sus castañas y sus setas; este fin de semana esta pequeña localidad onubense le añade un sentido más para hacer mágica su visita: su sonoridad, la que le aporta el particular y único timbre de su órgano barroco, uno de los más antiguos de Europa y uno de los pocos que conserva su conjunto de tubos sonoros anterior al siglo XVIII.

