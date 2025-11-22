Suscribete a
El pueblo a menos dos horas de Sevilla que es 'el paraíso de la castaña': el lugar perfecto para pasear y disfrutar de este tesoro del otoño

Dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, Castaño del Robledo es uno de los municipios más auténticos para disfrutar del otoño en Andalucía

Castaño del Robledo
Castaño del Robledo castanodelrobledo.es
Antonio Távora

Antonio Távora

Huelva

A poco más de dos horas en coche desde Sevilla, dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, se encuentra Castaño del Robledo, un pequeño y pintoresco municipio que, con apenas 226 habitantes, ha conseguido convertirse en un referente ... del otoño en Andalucía gracias a sus extensos castañares y su rica tradición gastronómica. Con un entorno natural único y una historia que se remonta al siglo XV, este municipio de la provincia de Huelva es un destino perfecto para quienes buscan naturaleza, cultura y sabores auténticos.

