El incendio de Jabugo está estabilizado y se autoriza el realojo de los vecinos evacuados

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado hoy que el incendio declarado este martes en Los Romeros, en Jabugo (Huelva), «está estabilizado», desciende el plan de emergencia en Situación Operativa 0, y se procede al realojo de todos los vecinos evacuados y a la apertura de las carreteras cortadas.

El consejero explicó que «la caída de uno o varios rayos, a causa de una tormenta», provocó «un serial de incendios», porque «no ha sido uno, sino varios en diferentes puntos del entorno de Jabugo».

🟢El #IFJabugo está ESTABILIZADO. Desciende el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía @Plan_INFOCA en #Huelva a fase de preemergencia situación operativa 0.



➡️Procedemos al realojo de todos los vecinos evacuados y a la apertura de las carreteras cortadas. pic.twitter.com/tVvHw1mmYr — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) August 13, 2025

Al respecto, remarcó que el «más importante» ha afectado a la zona de Los Romeros y «dado que ese incendio se dirigía hacia la aldea, hubo que desalojarla junto a otra aldea». Así, según indicó el consejero, se elevó a unas 240 personas que tuvieron que ser desalojadas de Los Romeros y El Quejigo, mientras que se procedió al alejamiento preventivo en las aldeas de La Magdalena y Minas de Aguas Teñidas «por humo».

«Inicialmente ese incendio provocó la movilización de seis medios aéreos y la rápida activación de todo el operativo de emergencia, elevando la situación operativa a nivel uno también, ya que el incendio se dirigía rápidamente a la zona», añadió.

Así, gracias a las intervención de los medios, el incendio «se quedó prácticamente a la entrada de la aldea» y «no nos consta que haya habido casas afectadas ni que haya habido incidencias sanitarias ninguna».

«Lo más importante es que todo resolviéndose rápidamente y con eficacia y sin tener que, por lo menos por el momento, pues lamentar ni daños materiales graves ni daños personales para la salud de las personas que sea destacable. De hecho, no tenemos ninguna incidencia sanitaria que destacar ni aquí en este incendio ni en los demás», concluyó.