Un incendio afecta a más de medio centenar de chabolas en Palos de la Frontera

Un incendio ha sido declarado esta madrugada en el Polígono industrial San Jorge de la localidad onubense de Palos de la Frontera. Este ha afectado a entre 50 y 60 chabolas, un mes después de otro suceso similar, que afectó a ... 70 chabolas.

Según ha informado el 112, las primeras llamadas se han recibido a las 4.20 horas y alertaban del incendio en un asentamiento de infraviviendas situado.

Ante esta situación, desde el 112 se activó rápidamente al Consorcio Provincial de Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Cruz Roja.

Otro incendio en menos de un mes

Los Bomberos han informado de que el incendio fue controlado, pero que han resultado afectadas entre 50 y 60 chabolas y que muchas de ellas se han quemado.

🔴Más de medio centenar de chabolas afectadas tras un incendio en #PalosdelaFrontera #Huelva

🚑 Una mujer ha sido atendida en el lugar por crisis de ansiedad

📻Podcast de la noticia ⤵️https://t.co/hl2PSfohDG

➕Info 👇

https://t.co/ZSFBhNIOHG — EMA 112 (@E112Andalucia) October 9, 2025

Los servicios sanitarios movilizaron a dos equipos médicos que han atendido en el lugar a una mujer de 46 años por crisis de ansiedad, que no ha requerido traslado hospitalario.