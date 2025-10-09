Un incendio afecta a más de medio centenar de chabolas en Palos de la Frontera

Según ha informado el 112, las primeras llamadas se han recibido a las 4.20 horas y alertaban del incendio en un asentamiento de infraviviendas situado.
Ante esta situación, desde el 112 se activó rápidamente al Consorcio Provincial de Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Cruz Roja.
Otro incendio en menos de un mes
Los Bomberos han informado de que el incendio fue controlado, pero que han resultado afectadas entre 50 y 60 chabolas y que muchas de ellas se han quemado.
Los servicios sanitarios movilizaron a dos equipos médicos que han atendido en el lugar a una mujer de 46 años por crisis de ansiedad, que no ha requerido traslado hospitalario.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete