SUCESOS
El fuego destruye setenta chabolas de Palos de la Frontera
En la extinción de las llamas, que no han causado daños personales, han participado efectivos de bomberos de San Juan del Puerto y Punta Umbría
Las llamas han cercado a un poblado chabolista de Palos de la Frontera (Huelva) y setenta de estas construcciones precarias han ardido sin que se hayan registrado heridos, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
El Teléfono de Emergencias 112 recibió a las 04.50 horas de la madrugada la primera de varias llamadas que alertaban de un fuego que afectaba a varias infraviviendas en el polígono industrial de San Jorge.
De inmediato se activó a Guardia Civil y a Policía Local, que procedieron al desalojo preventivo de las chabolas, a bomberos del Consorcio y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, sin que finalmente haya sido necesaria su intervención al no registrarse heridos.
Según fuentes de bomberos, en total han ardido más de 70 chabolas y el fuego también ha afectado a la vegetación de la zona. El incendio quedó perimetrado y ninguna persona ha resultado afectada.
En la intervención han participado siete bomberos y cinco vehículos de los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría. A esta hora, los efectivos trabajan en las tareas de refresco y control de la zona.
