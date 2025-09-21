El fuego destruye setenta chabolas de Palos de la Frontera

Las llamas han cercado a un poblado chabolista de Palos de la Frontera (Huelva) y setenta de estas construcciones precarias han ardido sin que se hayan registrado heridos, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El Teléfono de Emergencias 112 recibió a las 04.50 horas de la madrugada la primera de varias llamadas que alertaban de un fuego que afectaba a varias infraviviendas en el polígono industrial de San Jorge.

De inmediato se activó a Guardia Civil y a Policía Local, que procedieron al desalojo preventivo de las chabolas, a bomberos del Consorcio y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, sin que finalmente haya sido necesaria su intervención al no registrarse heridos.

Según fuentes de bomberos, en total han ardido más de 70 chabolas y el fuego también ha afectado a la vegetación de la zona. El incendio quedó perimetrado y ninguna persona ha resultado afectada.

En la intervención han participado siete bomberos y cinco vehículos de los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría. A esta hora, los efectivos trabajan en las tareas de refresco y control de la zona.