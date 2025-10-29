Detenido en un taller de Almonte uno de los mayores narcotraficantes de Europa huido de la cárcel tras un permiso

España se ha convertido en uno de los puntos más importantes para el narcotráfico en Europa. Su posición geográfica ha hecho de esta uno de los puntos de acceso al continente de varias rutas de tráfico de estupefacientes por la convergencia de rutas con ... productos como el hachís, desde Marruecos, o la cocaína desde Sudamérica, haciendo que Andalucía sea una pieza clave. Es por ello que los agentes policiales ya tienen cierta experiencia contra grupos organizados de este tipo.

En esta ocasión, uno de los considerados mayores narcotraficantes de hachís ha sido detenido en Almonte, en la provincia de Huelva, por la Policía Nacional. El arrestado, durante un permiso del centro penitenciario donde cumplía condena, se dio a la fuga consiguiendo el estatus de en busca y captura.

Operación policial

La Comisaría Provincial informa en un comunicado que el prófugo se encontraba «escondido» en la localidad onubense y los agentes le sorprendieron durante el proceso de reparación de un vehículo en un taller mecánico. Durante la detención, los operativos policiales ejecutaron un plan coordinado con el objetivo de cubrir todas las entradas posibles con el objetivo de eliminar la posibilidad de una nueva fuga.

Tras la detención

Los agentes incautaron una gran cantidad de dinero, dividido en diferentes tipos de billetes, en el momento de su detención. Al término de los hechos, los operativos policiales trasladaron al arrestado a la Comisaría Provincial de Huelva y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia para comenzar las pertinentes diligencias. La autoridad judicial mandó al prófugo de nuevo a prisión con efecto inmediato. A los delitos que se le atribuyeron en su encarcelamiento inicial ahora se le suma el quebrantamiento de su condena.