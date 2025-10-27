Suscríbete a
El Gobierno licita por 12,3 millones la rehabilitación del firme de la A-49 entre Cartaya y Lepe

Se trata de uno de los muchos tramos en mal estado que presenta la deteriorada autovía

Transportes rebaja la limitación de la velocidad de forma permanente en la autovía Sevilla-Huelva debido a su mal estado

El mal estado de la A-49 en el tramo donde se actuará
El mal estado de la A-49 en el tramo donde se actuará Google

ABC Andalucía

Huelva

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato por un valor estimado de 12,3 millones de euros (IVA no incluido) para la rehabilitación del firme en la autovía A-49, entre los ... kilómetros 99,730 y 116,210, a su paso por los municipios de Cartaya y Lepe.

