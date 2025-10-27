El Gobierno licita por 12,3 millones la rehabilitación del firme de la A-49 entre Cartaya y Lepe

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato por un valor estimado de 12,3 millones de euros (IVA no incluido) para la rehabilitación del firme en la autovía A-49, entre los ... kilómetros 99,730 y 116,210, a su paso por los municipios de Cartaya y Lepe.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, con esta actuación se mejorará la regularidad superficial del firme actual y se alargará su vida útil, garantizando «unas condiciones de circulación y seguridad vial adecuadas».

De esta forma, los trabajos incluidos en este contrato consistirán en la rehabilitación superficial de tramos convencionales, con el estado de firme regular o malo; se realizará el fresado de mezcla bituminosa existente y extensión de mezcla bituminosa semidensa en capa intermedia –seis centímetros de espesor–, en la totalidad del ancho de la plataforma y se extenderá mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM11B –tres centímetros de espesor– en la capa de rodadura.

Asimismo, se procederá a la rehabilitación estructural, que será aplicable al carril exterior de las calzadas de la autovía, en aquellos tramos donde el espesor de mezcla bituminosa del firme existente sea de 25 centímetros y en base a las deflexiones observadas.

Además, se realizará el sellado de fisuras y la sustitución de los sistemas de contención en todos aquellos tramos en los que la extensión de la capa de rodadura prevista para la rehabilitación superficial provoque que queden con una altura menor de 63 centímetros, medida desde el borde superior de la bionda hasta la superficie del firme.

Por otro lado, también se llevará a cabo la reposición de juntas de dilatación afectadas en estructuras, de espiras de aforo de tráfico afectadas y de la señalización horizontal y balizamiento existente.

La actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido más de 82 millones de euros desde junio de 2018, en la provincia de Huelva.

En este contexto, cabe señalar que hace dos semanas, el Consejo de Ministros también autorizó destinar otros 14,5 millones de euros para un contrato de conservación de 195 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Huelva. Además, el Ministerio trabaja para la rehabilitación de diversos puntos de las autovías A-49, A-4 y A-66 en las provincias de Huelva y Sevilla, dañados por las intensas lluvias del pasado mes de marzo, para lo que se han destinado 4,8 millones de euros.