Trasladan al hospital a cuatro heridos tras colisionar su vehículo con otro estacionado en Granada

Cuatro personas han sido evacuadas al hospital este domingo tras haber resultado heridas en la colisión un vehículo con otro que estaba estacionado en la localidad granadina de Peligros.

El teléfono 112 ha recibido un aviso a la 1,30 horas de la colisión ... de dos vehículos en la Plaza de los Patos, se indicaba además que uno de los coches estaba ardiendo. La sala coordinadora ha alertado de inmediato a los bomberos, a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES), que indicaba que uno de los vehículo estaba estacionado cuando se produjo el accidente.

Los servicios sanitarios han indicado que el accidente se ha saldado con cuatro heridos que han tenido que ser trasladados al Hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves --dos hombres de 18 años, otro de 25 y una mujer de 18--, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

