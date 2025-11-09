Suscríbete a
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Moreno y Feijóo clausuran el congreso autonómico del PP-A en Sevilla

Trasladan al hospital a cuatro heridos tras colisionar su vehículo con otro estacionado en Granada

Uno de los coches implicados ha comenzado a arder

Una imagen de recurso del centro hospitalario
Una imagen de recurso del centro hospitalario

S.A.

Cuatro personas han sido evacuadas al hospital este domingo tras haber resultado heridas en la colisión un vehículo con otro que estaba estacionado en la localidad granadina de Peligros.

El teléfono 112 ha recibido un aviso a la 1,30 horas de la colisión ... de dos vehículos en la Plaza de los Patos, se indicaba además que uno de los coches estaba ardiendo. La sala coordinadora ha alertado de inmediato a los bomberos, a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES), que indicaba que uno de los vehículo estaba estacionado cuando se produjo el accidente.

