Dos féminas de Picasso mientras Salar espera sus dos venus romanas

No están, pero se esperan. Y mientras llegan, las dos venus halladas en la Villa Romana de Salar , en Granada , serán suplidas por dos piezas de Picasso . Cedidas por Centro de Arte Contemporáneo de Mijas , en Málaga , con el cariño que hace el roce fronterizo, la fundación malagueña ha decidido por voluntad propia que los dos «picassos» con motivos femeninos sean expuestos en el pueblo granadino par denunciar la decisión de la Junta de Andalucía de llevarse las dos ninfas romanas al Museo Arqueológico de Granada.

El delegado de Cultura, Antonio Granados, e Isidro Toro, director del Museo Arqueológico de Granada, junto a las dos venus de Salar. ABC

«No me parecía correcto, es una injusticia» , afirma el presidente del CAC de Mijas, Francisco Javier Fructuoso Medina , de quien partió la idea de ceder las dos obras después de que las venus de Salar fueran —bajo amenazas de denuncia y pese a que el Ayuntamiento sufragó las excavaciones— trasladadas al Museo Arqueológico de Granada , en la capital: «Estos museos grandes tienen miles de piezas y no deberían no llevárselas de los lugares de donde proceden para que sirvan de revulsivo para los pueblos pequeños».

Fructuoso, que se muestra «sorprendido» por el valor del yacimiento romano de Salar , se enteró del revuelo que había suscitado en el pueblo la mudanza de las piezas y decidió llamar directamente al alcalde para ofrecer la ayuda de la Fundación Remedios Medina, que gestiona el CAC de Mijas . «Nuestra fundación tiene dos objetivos: dar a conocer a grandes autores del arte contemporáneo y llevar a esos artistas a lugares donde habitualmente no se ven», apunta, por lo que ofreció dos piezas de Picasso con motivos femeninos.

El CAC de Mijas se ha hecho cargo de todo, incluido el transporte de las obras. La cesión no supondrá coste alguno para Salar . Y el alcalde de Salar, Armando Moya , califica de «impresionante» esta «oportunidad» después de que les «quitaran» las ninfas: «Hay que gente se pone en nuestro lugar y nos ayuda a los que apostamos por el patrimonio local». «Después del sinsabor de haber perdido las dos venus, tener obras de Picasso es un orgullo» , añade, adelantando que esta colaboración será la primera de muchas con el espacio malagueño.

El eterno femenino

A falta de que lleguen más piezas de artistas de la talla de Dalí u otras con miles de año de antigüedad, las dos de Picasso que ya se exhiben en Salar han sido suficientes para conformar la exposición «Eterno femenino: de Roma a Picasso» , una breve muestra que representa el interés del artista malagueño por dos temas centrales en su obra, como son la feminidad y la mitología romana . Una pintura y una vasija de cerámica sustituirán de este modo a las dos ninfas que el Museo Arqueológico de Granada se resiste a devolver a su lugar origen.

Los dos «picassos» que acoge Salar, incide Francisco Javier Fructuoso, son una demostración de que «a los creadores del siglo xx no se les ha ocurrido todo a ellos solos». Y el gesto del CAC de Mijas simboliza el afán de su fundación por «llevar el arte a lugares donde la gente no tenga que moverse y que se sientan orgullosos» . «¿Por que no le vamos a dar a Salar la oportunidad de ser un importante centro de arte?», se pregunta, como el propio museo de Mijas.

El CAC de Mijas, fundado en 2013, alberga la segunda colección de cerámicas «picassianas» más importe del mundo , sólo después de la del Museo Picasso de Paris. Cuenta también con todo tipo de obras del artista malagueño: litografías, linóleos, grabados, esculturas… Y además ofrece una exposición permanente de Dalí. Entre sus fondos, con más 700 obras , aparecen importantes nombres, como Miró, Georges Braque y Foujita, junto con pintores del siglo XIX como Antonio Muñoz Degrain, José Moreno Carbonero, Joaquín Martínez de la Vega y José Denis Belgrano.